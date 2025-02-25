Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні — Finance.ua

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Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні

Фондовий ринок
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Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні
Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні
Ryanair планує перевезти 2 млн пасажирів протягом перших шести тижнів після відкриття неба в Україні. Компанія має намір відкрити бази в Києві та Львові, збільшивши пасажиропотік до 5 млн протягом року-двох.
У разі відновлення авіаперельотів в Україні, компанія Ryanair зможе перевезти 2 мільйони осіб протягом шести тижнів після відкриття неба. Потім можливості збільшаться до 5 мільйонів.
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Про це заявив гендиректор компанії Майкл О’Лірі в інтерв’ю Reuters.
У нас буде 2 млн місць протягом шести тижнів (після відкриття неба), і я думаю, що ми захочемо відкрити бази в Києві та Львові протягом 12 місяців, а потім, я думаю, ми зможемо збільшити кількість пасажирів з 2 до 5 млн протягом року або двох, сказав О’Лірі.
За його словами, повернення до деяких інших аеропортів в Україні може тривати довше через більші збитки від трирічної війни між росією та Україною. За його словами, авіакомпанія хоче мати 6−8 маршрутів в Україну з Польщі.
Керівництво аеропорту «Бориспіль» провело переговори з Wizz Air у Будапешті щодо відновлення авіасполучення. Лоукостер має масштабний план повернення в Україну та планує відновити бази у Києві та Львові.
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Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню. Компанія має намір відновити бази у Києві та Львові, пропонуючи 5 мільйонів місць на рік.

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За матеріалами:
УНН
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