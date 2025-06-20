Іспанія з 12 липня запровадить візу для транзиту через аеропорт для росіян — Finance.ua
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Іспанія з 12 липня запровадить візу для транзиту через аеропорт для росіян

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Іспанія з 12 липня запровадить візу для транзиту через аеропорт для росіян
Іспанія з 12 липня запровадить візу для транзиту через аеропорт для росіян
Іспанія запроваджує вимогу щодо транзитної візи для власників звичайних російських паспортів, які бажають проїхати транзитом через міжнародні зони іспанських аеропортів.
Оголошуючи цю новину, Міністерство закордонних справ Іспанії заявило, що вимога щодо транзитної візи для громадян росії стане обов’язковою з 12 липня 2025 року.
По це повідомляє Schengen.News.
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Щойно нове правило набуде чинності, лише росіянам, які мають дійсну транзитну візу, буде дозволено проїжджати транзитом через іспанські аеропорти. З іншого боку, тим, хто не має цього документа, не буде дозволено здійснювати стикувальні рейси з будь-якого іспанського аеропорту.
Громадяни рф які мають звичайні паспорти, повинні мати транзитну візу для проїзду транзитом через міжнародні зони іспанських аеропортів. 12 липня 2025 року- з цієї дати всі власники звичайних російських паспортів, які бажають проїхати транзитом через іспанські аеропорти, повинні мати дійсну візу TAP.
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Вимога щодо транзитної візи для проїзду транзитом не буде обов’язковою для всіх росіян. Як пояснює Міністерство закордонних справ, транзитна віза в аеропорту не потрібна тим, хто має дійсну Шенгенську або іншу візу.
Від цієї вимоги також звільнені громадяни росії, які мають дозвіл на проживання, виданий будь-якою з держав-членів ЄС/ЄЕЗ, та власники дипломатичних паспортів.
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Час транзиту через Іспанію не повинен перевищувати 24 години.
Іспанія — не єдина країна, яка запровадила вимогу про отримання транзитної візи через аеропорт для громадян росії. Чехія також запровадила такий захід, а низка інших країн-членів взагалі припинили видачу шенгенських віз росіянам.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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