В Польше строят мегааэропорт за 30 миллиардов долларов Сегодня 06:52 — Фондовый рынок

В Польше строят мегааэропорт за 30 миллиардов долларов

В Польше в 2026 году наконец-то начнут строить давно запланированный мегааэропорт Port Polska, который власти страны позиционируют как ворота в Европу и один из крупнейших транспортных узлов в регионе.

Об этом пишет Euronews Travel

Расположенный между Варшавой и Лодзем новый транспортный узел должен открыться в 2032 году. На его строительство власти уже выделили 131 миллиард польских злотых (30 миллиардов евро).

Там рассчитывают принимать около 40 миллионов пассажиров ежегодно, что ставит его в один ряд с такими аэропортами как лондонский Хитроу и Стамбул.

Проект аэропорта получил одобрение еще в 2017 году, но впоследствии процесс его реализации был приостановлен из-за коррупционного скандала, связанного с предыдущим правительством.

Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный в 2023 году, пообещал дать ему «чистый старт» и заявил, что он «полностью революционизирует путешествия по стране и за ее пределами».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.