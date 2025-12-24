Укрпочта выпустила новую праздничную марку «Різдвяний Янгол» Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Укрпочта выпустила новую праздничную марку и почтовый блок «Різдвяний Янгол».

Об этом сообщили в компании в среду, пишет УНН.

«Укрпочта говорит со страной языком марок — очень точных символов времени. „Різдвяний Янгол“ — это почтовая марка о свете, который не исчезает, о вере, которая держит нас вместе, и о Рождестве, которое напоминает: добро всегда побеждает. Сегодня эта марка — не только о празднике, но и о нашей общей надежде и силе духа, которая помогает выстоять», — отмечают в Укрпочте.

Торжественная церемония специального погашения почтовой марки состоялась 24 декабря в Софии Киевской — сакральном месте с тысячелетней историей.

«Говорят, Бог любит троицу. Сегодня мы уже в третий раз продолжаем начатую в 2023 году традицию выпуска рождественских марок по инициативе Митрополита Эпифания. Символично, что в этом году презентация проходит в особо особом месте — Соборе Софии Киевской», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний призвал проявлять любовь и поддерживать друг друга. «Это действительно чудо, что после полномасштабного вторжения мы уже героически боремся четыре года. Потому что если реально сопоставить силы, то это Давид и Голиаф. Но мы верим, что правда всегда побеждает. Свет Рождественской звезды освещает путь для Украины и каждого из нас. Мы должны светить, проявлять любовь к своим ближним, поддерживать наших родных героев-воинов и всех, кто в этом нуждается. Рассвет будет скоро», — добавил митрополит.

Антон Логов рассказал, что создавал изображение «Рождественский Ангел» с большой верой в добро и любовью к людям.

Выпуск представлен почтовой маркой и номерным неперфорированным почтовым блоком, предназначенным для владельцев филателистических абонементов «Эксклюзив» и «Эксклюзив+». Марочный лист и блок украшены тиснением золотой и серебряной фольгой, а также конгревным тиснением. Номинал почтовой марки «Різдвяний Янгол» — U, а тираж — 390 000 экземпляров.

Тираж почтового блока «Різдвяний Янгол» — 5 100 экземпляров. Номинальная стоимость почтовой марки, размещенной на блоке — Р.

Тираж конвертов «Первый день» составляет 20 000 экземпляров, карт — 15 000, а презентационных папок — 500 экземпляров.

