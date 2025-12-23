0 800 307 555
Банки нескольких стран ужесточили контроль в отношении клиентов, связанных с россией

Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Омана и ряда других стран резко усилили комплаенс-контроль клиентов, связанных с россией.
Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.
Под проверки попадают как физические, так и юридические лица; в ряде случаев финансовые учреждения приостанавливают сделки или закрывают счета.
Формальная цель — предотвратить отмывание средств, мошенничество и нарушение нормативных требований, но фактический эффект значительно шире.
Речь идет о комплексе мер, направленных на соответствие законам, внутренним регламентам и международным стандартам. Банки тщательно проверяют происхождение денежных средств, экономическую целесообразность транзакций, особенно международных переводов и валютных операций.
Клиенты все чаще обязываются предоставлять дополнительные документы, подтверждающие долгосрочное проживание, официальное трудоустройство или ведение бизнеса. При отсутствии таких подтверждений счета блокируют или отклоняют платежи.
Ужесточение контроля происходит на фоне решения Европейской комиссии от 3 декабря 2025 года о включении рф в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Это решение фактически вынуждает финансовые учреждения третьих стран применять усиленные меры проверки к любым операциям, связанным с российскими резидентами.
Ключевым драйвером такой политики стало опасение банков попасть под вторичные санкции США и ЕС, а также стремление минимизировать репутационные риски. В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, выходящий далеко за пределы формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любая связь с российским капиталом все чаще рассматривается как неприемлемый риск.
