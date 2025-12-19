Санкции затронули всего 20% российского ВПК — Сибига Сегодня 05:29

Экономика россии начинает сталкиваться с некоторыми «драматическими проблемами», входя в рецессию, санкции работают, и давление должно продолжать нарастать.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«российский бюджет в минусе, и пора усилить санкционное давление. Сейчас существует реальная возможность сделать цену продолжения войны невыносимой для кремля. Данные показывают, что, несмотря на усилия российского правительства, смягчить влияние санкций, экономика россии начинает сталкиваться с некоторыми драматическими проблемами, входя в рецессию», — написал он.

В частности, министр отметил, что в январе-ноябре дефицит федерального бюджета россии достиг рекордных $54 млрд, и к концу года он может превысить $70 млрд.

Так, впервые с момента начала полномасштабного вторжения россии консолидированный дефицит российских регионов достиг $1,5 млрд по сравнению с прошлогодним профицитом в $12 млрд.

Глава МИД подчеркнул, что доходы россии от энергетики уменьшаются. Прибыли от нефти и газа в ноябре 2025 года упали на 34% по сравнению с ноябрем 2024 года, и только это сократило бюджет россии на $3,5 млрд. Таким образом, москва вынуждена повышать налоги, в частности осуществлять «очень чувствительное повышение НДС, а также сокращать субсидии для малых и средних предприятий, что ведет к дальнейшей рецессии и усилению тени вокруг ее эндемично коррумпированной экономики», — заявил Сибига.

Сибига отметил, что санкции против россии работают и «лишают российскую военную машину ресурсов для убийств и разрушений».

«Давление должно продолжать нарастать. Есть реальная вероятность, что экономическое давление станет невыносимым для путина. Он не считает тысячи солдат, которых убивает каждый день, чтобы получить дополнительные квадратные метры украинской территории. Однако он следит за деньгами, которые принадлежат ему лично и соратникам», — призвал он.

По словам Сибиги, «Группа семи», ЕС и США все еще имеют много рычагов влияния, которые они могут использовать.

«Сейчас санкции наложены только на 20% всего российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны быть применены к остальным. россия должна быть лишена какого-либо доступа к технологиям, поскольку она использует их для производства средств террора. Все лазейки для уклонения от санкций должны быть закрыты. Доходы россии от энергетики могут и должны быть еще больше сокращены», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что ЕС уже принял серьезные стратегические меры для уменьшения своей зависимости от российской нефти и газа; и теперь пора положить конец зависимости от Росатома. Министр подчеркнул, что ЕС должен продолжать вводить пошлины и другие торговые ограничения, чтобы еще больше сократить импорт из россии и заменить его другими источниками. Кроме того, личные санкции также должны быть ужесточены.

