Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота

Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота
Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота
Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Эти 41 судно внесены в список, на который распространяется запрет на доступ к портам, а также запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

Кого касаются новые ограничения

Введенные меры направлены на неевропейские танкеры, которые входят в «теневой флот» и используются для обхода механизма предельной цены на нефть или поддержки энергетического сектора россии.
В перечень также попали суда, перевозящие военное оборудование для россии, а также привлеченные к транспортировке похищенного украинского зерна и культурных ценностей с территории Украины.

Общее количество судов под санкциями

Последнее решение Совета ЕС увеличило общее количество судов, в отношении которых были введены санкции, почти до 600.
Европейский Союз заявляет о готовности и далее усиливать давление на россию и всю цепь, связанную с функционированием ее «теневого флота», в частности путем принятия дополнительных санкционных решений.
Напомним, 15 декабря Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей снабжения.
Кроме того, 13 декабря Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота россии, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Санкции
