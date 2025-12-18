Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота Сегодня 16:10

Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Эти 41 судно внесены в список, на который распространяется запрет на доступ к портам, а также запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

Кого касаются новые ограничения

Введенные меры направлены на неевропейские танкеры, которые входят в «теневой флот» и используются для обхода механизма предельной цены на нефть или поддержки энергетического сектора россии.

В перечень также попали суда, перевозящие военное оборудование для россии, а также привлеченные к транспортировке похищенного украинского зерна и культурных ценностей с территории Украины.

Общее количество судов под санкциями

Последнее решение Совета ЕС увеличило общее количество судов, в отношении которых были введены санкции, почти до 600.

Европейский Союз заявляет о готовности и далее усиливать давление на россию и всю цепь, связанную с функционированием ее «теневого флота», в частности путем принятия дополнительных санкционных решений.

Напомним, 15 декабря Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей снабжения.

Кроме того, 13 декабря Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота россии, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.