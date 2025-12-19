Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире
В Тибете стартовал самый амбициозный инфраструктурный проект Китая стоимостью 168 миллиардов долларов. Гидроэнергетическая система на реке Ярлунг Цангпо (нижнее течение Брахмапутры) по плану будет производить 300 миллиардов кВт-ч ежегодно.
Об этом говорится в материале CNN.
Мощность будущей ГЭС будет в три раза превышать мощность нынешнего рекордсмена — плотины «Три ущелья». Проект, официально начатый в июле под кодовым названием YX, Си Цзиньпин назвал стратегическим приоритетом для энергетической безопасности.
Инженерный вызов и экологические риски
Конструкция предусматривает сложную систему тоннелей через горы, что позволит использовать перепад высоты в 2000 метров.
«Это самая совершенная, самая инновационная система плотин, которую когда-либо видела планета», — отметил Брайан Эйлер из Стимсон-центра.
В то же время он предупредил, что проект «самый рискованный и потенциально опасный», поскольку строительство угрожает уникальной экосистеме Гималаев и требует массового переселения коренных тибетцев.
Геополитическое напряжение и таинственность
Пекин держит детали строительства в тайне, что вызывает беспокойство в Индии и Бангладеш. В индийских медиа проект уже окрестили «водяной бомбой», поскольку контроль над верховьями реки дает Китаю рычаги влияния на водную безопасность всего региона.
Аналитики подчеркивают, что ГЭС находится вплотную к спорной границе, что делает ее не только энергетическим, но и военно-политическим объектом.
«Проект прошел десятилетие углубленных исследований и внедрены тщательные меры по инженерной безопасности и экологической защите», — подчеркивает китайский МИД.
Несмотря на возражения Пекина, спутниковые снимки уже зафиксировали масштабное строительство дорог, мостов и складов взрывчатки в недоступном высокогорье.
