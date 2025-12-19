Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен Сегодня 16:14 — Энергетика

На мировом нефтяном рынке наблюдается перенасыщение «черным золотом», которое толкает цены на нефть вниз. В мировом океане зафиксированы рекордные 1,3 миллиарда баррелей сырой нефти, которые находятся в транзите или ждут покупателей.

Пока старые и новые игроки наращивают добычу, аналитики прогнозируют, что уже к середине 2026 года стоимость барреля марки Brent может упасть до 50 долларов.

Основными движущими силами рыночного профицита стали как неожиданные новички, так и опытные экспортеры. Гайана, еще несколько лет назад не добывавшая нефти, теперь каждый день принимает танкеры у своих берегов.

В то же время ОАЭ отгрузили рекордные за последние годы объемы сырья. К общему потоку добавляются баррели из россии, которая под давлением санкций вынуждена искать покупателей в Индии и Китае, предлагая самые большие скидки с 2023 года. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2026 году добыча может превысить потребление на рекордные 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Для потребителей и политиков, в частности президента США Дональда Трампа, падение цен является положительным сигналом, помогающим бороться с инфляцией. В Штатах цена на бензин уже упала ниже 3 долларов за галлон впервые за три года.

