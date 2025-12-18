0 800 307 555
В Китае солнечная электростанция «разбудила» пустыню, — ученые

Энергетика
43
Солнечная энергетика сегодня считается очень перспективной, хотя существует определенная обеспокоенность по поводу экологического воздействия солнечных панелей во время эксплуатации и особенно по истечении срока их работы. Однако, по крайней мере, в некоторых ситуациях солнечные панели, похоже, дают ощутимый положительный эффект для экологии.
Об этом пишет Futura Sciences.
Новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности.
Исследователи из Сианьского технологического университета осмотрели крупную солнечную электростанцию ​​мощностью один гигаватт, занимающую значительную площадь в бесплодной пустыне. Команда проанализировала 57 экологических показателей, включая химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.
Исследование показало, что общее «здоровье» почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни. Причина достаточно очевидна: панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы. В условиях пустыни, когда воды и так очень мало, это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.
Исследователи предполагают, что большие солнечные электростанции могут быть не просто источником энергии для человеческой цивилизации, но и инструментом оздоровления пустынных районов. Вместе с тем исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований и изучение этого эффекта на долгих промежутках времени. Также ученые отмечают, что каждая пустыня по-своему уникальна, и не везде эффект будет одинаковым.
По материалам:
УНІАН
ЭнергетикаЗеленая энергетика
