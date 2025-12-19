В столице обновили графики отключений света Сегодня 15:23 — Энергетика

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света сегодня, 19 декабря.

Об этом сообщает ДТЭК

«Киев: обновленные графики отключений на 19 декабря. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — отметили в ДТЭК.

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях увеличилось количество часов с отключением электроэнергии.

