В столице обновили графики отключений света
В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света сегодня, 19 декабря.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Киев: обновленные графики отключений на 19 декабря. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — отметили в ДТЭК.
Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях увеличилось количество часов с отключением электроэнергии.
Поделиться новостью
Также по теме
В столице обновили графики отключений света
Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта
Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире
В Китае солнечная электростанция «разбудила» пустыню, — ученые
Зеленский отверг предложение США относительно распределения Запорожской АЭС
Латвия вносит 200 тыс. евро в Фонд энергетической поддержки Украины