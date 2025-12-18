Зеленский отверг предложение США относительно распределения Запорожской АЭС Сегодня 18:00 — Энергетика

Зеленский отверг предложение США относительно распределения Запорожской АЭС

Соединенные Штаты во время переговоров с Украиной поднимали вопрос Запорожской атомной электростанции и судоходства по Днепру, однако никаких договоренностей стороны не достигли.

Об этом журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

По словам главы государства, США предложили вариант распределения Запорожской АЭС между Украиной, россией и США. Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на такой подход, поскольку считает его несправедливым.

Президент пояснил, что подобное предложение неприемлемо по нескольким причинам. Речь идет, в частности, о вопросах финансирования, безопасности объекта и доступа к атомной станции.

Ситуация на ЗАЭС

Пока Запорожская АЭС милитаризована и находится в опасном состоянии. Станция частично остается без воды и электроснабжения, а украинский персонал работает в ограниченном составе.

Зеленский отметил, что после возобновления работы на станции должна работать украинская команда специалистов. Вопросы жилья для персонала, безопасности и восстановления АЭС необходимо согласовывать с МАГАТЭ.

Кроме того, станция связана с дамбой на оккупированной территории, ранее подорванной российскими войсками.

В то же время, чувствительными темами переговоров остается территориальный вопрос Донбасса, финансирование и, собственно, ЗАЭС.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что американцы хотят общий формат для управления станцией. «Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию ​​под себя, то демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны выйти со станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции в Украине. А потом уже нужно искать возможность, как всем этим управлять», — объяснял Зеленский.

