Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта Сегодня 07:41 — Энергетика

Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта

Эксперт по энергетике и генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко объяснила, сколько времени необходимо для восстановления подстанций после российских обстрелов. По ее словам, сейчас ремонт длится меньше месяца.

Об этом Лапенко рассказала в комментарии «Новости. Live».

Сколько времени нужно для ремонта подстанций после обстрелов

Эксперт объяснила, что поврежденные в результате российских атак подстанции в Украине сейчас восстанавливают в среднем в течение 21 суток, что значительно быстрее, чем до полномасштабной войны и в странах Европы.

В то же время, по ее словам, сроки ремонта зависят от региона, ведь в прифронтовых областях из-за постоянной опасности и обстрелов работы продолжаются дольше, чем в тыловых городах.

«Раньше до 2022 года замена трансформатора на подстанции занимала 3 месяца, в странах ЕС это занимает 4 месяца, а мы научились это делать в течение 21 сутки. Это очень быстрый темп», — сказала эксперт.

Однако она отметила, что срок восстановления также зависит от региона, ведь в прифронтовых областях он явно дольше, чем, например, в Киеве.

«Если это Черниговская область, то каждый час там есть „Шахеды“. То есть даже завезти бригаду на ту территорию, чтобы заменить это оборудование, это очень сложно», — объяснила Лапенко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.