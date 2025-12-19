0 800 307 555
Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта

Энергетика
1
Эксперт по энергетике и генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко объяснила, сколько времени необходимо для восстановления подстанций после российских обстрелов. По ее словам, сейчас ремонт длится меньше месяца.
Об этом Лапенко рассказала в комментарии «Новости. Live».

Сколько времени нужно для ремонта подстанций после обстрелов

Эксперт объяснила, что поврежденные в результате российских атак подстанции в Украине сейчас восстанавливают в среднем в течение 21 суток, что значительно быстрее, чем до полномасштабной войны и в странах Европы.
В то же время, по ее словам, сроки ремонта зависят от региона, ведь в прифронтовых областях из-за постоянной опасности и обстрелов работы продолжаются дольше, чем в тыловых городах.
«Раньше до 2022 года замена трансформатора на подстанции занимала 3 месяца, в странах ЕС это занимает 4 месяца, а мы научились это делать в течение 21 сутки. Это очень быстрый темп», — сказала эксперт.
Однако она отметила, что срок восстановления также зависит от региона, ведь в прифронтовых областях он явно дольше, чем, например, в Киеве.
«Если это Черниговская область, то каждый час там есть „Шахеды“. То есть даже завезти бригаду на ту территорию, чтобы заменить это оборудование, это очень сложно», — объяснила Лапенко.
По материалам:
Novyny.live
ЭнергетикаЭнергетика Украины
