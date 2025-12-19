По $200 ежеквартально: какая страна первой ввела безусловный доход Сегодня 06:03 — Мир

По $200 ежеквартально: какая страна первой ввела безусловный доход, www.nationalgeographic.com

Маршалловы Острова первыми в мире ввели общенациональный безусловный базовый доход — по $200 ежеквартально для каждого гражданина без всяких условий.

Об этом пишет The Guardian

Где возьмут средства на это

Программу финансируют средства компенсаций США за ядерные испытания и теперь за ее последствиями будет следить весь мир.

При этом речь идет не о пилотном проекте или эксперименте в пределах отдельного региона, а о полноценной системе регулярных выплат для всех граждан без исключения независимо от возраста, занятости, доходов или социального статуса.

Финансирование программы обеспечивает специальный трастовый фонд, созданный в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Денежные средства являются частью компенсации за десятилетия американских ядерных испытаний, которые проводились на архипелаге в середине ХХ века.

В настоящее время активы фонда превышают $1,3 млрд, а США обязались дополнительно перечислить еще $500 млн до 2027 года. Именно наличие стабильного и долгосрочного финансового ресурса позволило Маршалловым Островам сделать то, что другие страны решались только в формате временных экспериментов.

Детали о программе безусловного дохода

Первые выплаты жители тихоокеанского государства начали получать в конце ноября. Согласно условиям программы, каждый гражданин Маршалловых Островов получает около $200 ежеквартально, то есть примерно $800 в год. В общей сложности программа охватывает около 42 тысяч человек, то есть все население архипелага.

Важно, что государство предоставило людям полную свободу в выборе способа получения денежных средств. В настоящее время доступны три варианта:

прямой банковский перевод — его избрали около 60% получателей;

бумажный чек;

криптовалюта (стейблкоин, привязанный к доллару США) через государственный цифровой кошелек.

Маршалловы Острова состоят из сотен отдаленных атоллов, где банковская инфраструктура и доставка наличных часто сложные или дорогие. Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол отмечает, что речь идет не о замене зарплат или стимуле отказываться от работы. По его словам, $800 в год — это скорее «нравственная поддержка» и социальная защитная сетка, которая помогает людям пережить рост стоимости жизни.

«Мы хотим убедиться, что никто не остался позади», — объяснил министр в комментарии британским журналистам. Ожидается, что регулярные выплаты помогут снизить финансовое давление на домохозяйства, повысить базовую экономическую стабильность и, что не менее важно для страны, притормозить эмиграцию населения.

Отдельное внимание международных экспертов привлекло то, что Маршалловы острова позволили получать базовый доход в криптовалюте через официальный цифровой кошелек. Это делает программу первым в мире примером внедрения ББД с использованием блокчейн-решений на национальном уровне.

Впрочем, на практике цифровая опция пока не стала массовой, по данным местных властей, криптокошелек избрали всего около десятка человек. Основные барьеры — слабое интернет-покрытие, ограниченный доступ к смартфонам и цифровым навыкам у жителей отдаленных островов.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.