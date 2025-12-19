Трамп подписал оборонный бюджет США: какую сумму заложили Украине Сегодня 11:40 — Мир

Трамп подписал оборонный бюджет США: какую сумму заложили Украине

Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 год финансовый год. Документ предусматривает рекордные военные расходы на сумму $901 млрд.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Белый дом.

«Этот закон позволит министерству войны реализовать мою политику „мир через силу“, оградить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу», — прокомментировал Трамп подписание закона о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA).

Основные положения NDAA

Закон об оборонном бюджете на 2026 год предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 3,8%, закупку новой военной техники и меры по усилению конкурентоспособности США по отношению к Китаю и россии.

Отдельные положения документа направлены на укрепление безопасности в Европе.

Больше средств на оборону

Общий объем оборонного бюджета в $901 млрд превышает сумму, которую запрашивал президент. Трамп предлагал выделить на военные нужды $892.6 млрд на 2026 год, хотя весной заявлял о намерении довести оборонные расходы до $1 трлн.

Сенат США настаивал на увеличении финансирования до $925 млрд, в то время как Палата представителей поддерживала предложение президента. Для сравнения, оборонный бюджет США в 2025 финансовом году, который завершился 30 сентября, составлял $884 млрд.

Помощь Украине и странам Балтии

Закон предусматривает выделение $800 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Финансирование рассчитано на 2 года и предусматривает по $400 млн ежегодно. Средства будут направлены на закупку вооружения для Украины через американские компании.

Кроме того, $175 млн заложено на усиление обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Документ также ограничивает возможности Министерства обороны США сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тыс. человек.

