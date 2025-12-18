Отпуска под угрозой: в аэропортах Европы продолжаются забастовки Сегодня 02:39 — Мир

Отпуска под угрозой: в аэропортах Европы продолжаются забастовки

Новогодние и рождественские путешествия по Европе в этом году могут оказаться менее предсказуемыми, чем обычно. В ряде стран объявлены забастовки сотрудников авиакомпаний и аэропортов, что чревато задержками рейсов, сбоями в расписании и проблемами с багажом.

Наибольшие риски касаются путешественников, планирующих поездки в Испанию, Великобританию, Португалию и Италию.

Великобритания

В Великобритании с перебоями будет работать лондонский аэропорт Лутон. Причиной станет многодневная забастовка сотрудников наземного обслуживания DHL. Акции протеста запланированы в два периода — с 19 по 22 декабря и с 26 по 29 декабря.

По предварительным оценкам, забастовка может повлиять более чем на 400 рейсов. Пассажирам следует быть готовыми к задержкам вылетов и прилетов, возможным изменениям в процедуре обработки багажа, а также к очереди при регистрации.

Португалия и Италия

В Португалии и Италии также анонсированы забастовки работников авиационной отрасли. Детали акций пока не разглашаются, однако специалисты предупреждают, что даже краткосрочные протесты в период праздников могут повлечь за собой масштабные задержки.

Особенно уязвимыми остаются крупные туристические аэропорты, где любые перебои в работе способны вызвать цепную реакцию сбоев в расписании.

К чему готовиться туристам

Путешественникам, планирующим перелеты в конце декабря и начале января, советуют заранее закладывать дополнительное время на пересадки, внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний и по возможности выбирать рейсы с минимальным количеством стыковок.

Также следует предварительно проверить условия компенсаций у перевозчика и оформить туристическую страховку, которая покрывает задержки рейсов и проблемы с багажом.

