Wizz Air снова открыла базу в ближайшем к Украине международном аэропорту Сегодня 06:31 — Личные финансы

Wizz Air снова открыла базу в ближайшем к Украине международном аэропорту

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении своей базы в аэропорту румынского города Сучава. Он является самым близким к Украине международным аэропортом.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, теперь базируя в этом аэропорту два самолета, уже с 15−18 декабря 2025 года из Сучавы начнут выполняться рейсы по семи новым маршрутам:

Болонья, Италия;

Милан Бергамо, Италия;

Венеция, Италия;

Карлсруэ/Баден-Баден, Германия;

Бирмингем, Великобритания;

Ларнака, Кипр;

Брюссель-Шарлеруа, Бельгия.

Кроме того, в январе 2026 года Wizz Air увеличит частоту рейсов из Сучавы в немецкий Дортмунд — до четырех рейсов в неделю.

В общей сложности Wizz Air предлагает 13 маршрутов в шесть стран из международного аэропорта Сучавы «Штефан чел Маре» — кроме упомянутых выше направлений, авиакомпания также летает из этого румынского города в Вену (Австрия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия) и Милан-Мальпенса (Италия).

Как добраться из Украины в аэропорт Сучавы

Сейчас самый удобный и бюджетный способ попасть из Украины в аэропорт Сучавы — это доехать пассажирским автобусом из Черновцов.

В пути автобус проводит около 2−3 часов, с учетом пограничного контроля — очередей на пункте пропуска «Порубное — Сирет» практически никогда не бывает, так что однажды мы даже проехали весь маршрут за 1,5 часа.

Читайте также Ryanair и Wizz Air запускают новые маршруты из двух крупных аэропортов Польши

За день между городами проходит около десятка автобусов, а цены на билеты стартуют от 400 гривен. Некоторые едут прямо в аэропорт, а некоторые — до автовокзала или главного железнодорожного вокзала (и они расположены в разных частях города). При этом от обеих остановок до аэропорта можно доехать городскими автобусами.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.