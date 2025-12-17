0 800 307 555
Wizz Air снова открыла базу в ближайшем к Украине международном аэропорту
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении своей базы в аэропорту румынского города Сучава. Он является самым близким к Украине международным аэропортом.
Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, теперь базируя в этом аэропорту два самолета, уже с 15−18 декабря 2025 года из Сучавы начнут выполняться рейсы по семи новым маршрутам:
  • Болонья, Италия;
  • Милан Бергамо, Италия;
  • Венеция, Италия;
  • Карлсруэ/Баден-Баден, Германия;
  • Бирмингем, Великобритания;
  • Ларнака, Кипр;
  • Брюссель-Шарлеруа, Бельгия.
Кроме того, в январе 2026 года Wizz Air увеличит частоту рейсов из Сучавы в немецкий Дортмунд — до четырех рейсов в неделю.
В общей сложности Wizz Air предлагает 13 маршрутов в шесть стран из международного аэропорта Сучавы «Штефан чел Маре» — кроме упомянутых выше направлений, авиакомпания также летает из этого румынского города в Вену (Австрия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия) и Милан-Мальпенса (Италия).

Как добраться из Украины в аэропорт Сучавы

Сейчас самый удобный и бюджетный способ попасть из Украины в аэропорт Сучавы — это доехать пассажирским автобусом из Черновцов.
В пути автобус проводит около 2−3 часов, с учетом пограничного контроля — очередей на пункте пропуска «Порубное — Сирет» практически никогда не бывает, так что однажды мы даже проехали весь маршрут за 1,5 часа.
За день между городами проходит около десятка автобусов, а цены на билеты стартуют от 400 гривен. Некоторые едут прямо в аэропорт, а некоторые — до автовокзала или главного железнодорожного вокзала (и они расположены в разных частях города). При этом от обеих остановок до аэропорта можно доехать городскими автобусами.
