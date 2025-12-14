0 800 307 555
Размер средней и минимальной зарплаты в Австрии

В Австрии размер минимальной зарплаты не утверждается государством. Ее определяют отраслевые коллективные договоры (Kollektivvertrag) для отдельных специальностей и регионов, которые ежегодно пересматриваются профсоюзами и работодателями. Средняя месячная зарплата в стране составляет около 2200−2300 евро (≈108 000−113 000 грн).
Об этом рассказывает издание Intertax24.

Минимальная зарплата в Австрии

В 2025 году минимальная оплата труда для рабочих без специальной квалификации стартует от 1 500−1 600 евро брутто в месяц (≈74 000−79 000 грн).
Например: в сфере торговли минимальная зарплата составляет около 1450 евро (≈71000 грн), в гостиничной отрасли — от 1320 евро (≈65000 грн), в строительстве — от 1742 евро (≈86000 грн).
Часто работники получают выше указанных ставок (чтобы соответствовать уровню жизни), и доплаты осуществляются в зависимости от опыта и стажа.

Размер средней зарплаты в Австрии

Размер доходов австрийцев — один из самых высоких в Европе.
Среднегодовая зарплата в Австрии — 40 000−41 000 евро брутто, что с учетом 14 выплат в год (ежемесячные + отпускные + рождественские) дает около 2 900 евро брутто (≈143 000 грн) в месяц.
Если пересчитать на 12 месяцев (без бонусов), работник получает около 3400 евро брутто (≈167 000 грн) и ориентировочно 2 200−2 300 евро (≈108 000−113 000 грн) нетто.
Средние зарплаты по профессиям (брутто/месяц):
  • кассир (продавец) — 2 228 евро (≈110 000 грн);
  • официант — 2 311 евро (≈114 000 грн);
  • секретарь — 2 032 евро (≈100 000 грн);
  • медсестра — 2 947 евро (≈145 000 грн);
  • графический дизайнер — 2 696 евро (≈133 000 грн);
  • ІТ-специалист/программист — 3 450 евро (≈170 000 грн);
  • архитектор — 3 347 евро (≈165 000 грн);
  • инженер — 3 522 евро (≈173 000 грн);
  • шеф-повар — 3 199 евро (≈157 000 грн);
  • провизор (аптекарь) — 4 175 евро (≈205 000 грн);
  • менеджер по продажам — 6 000 евро (≈295 000 грн).
Высокообразованные специалисты, такие как ІТ-специалисты, инженеры и менеджеры, могут зарабатывать в несколько раз больше: некоторые технические специалисты — более 60 000 евро в год, опытные врачи или строительные менеджеры — до 80 000 евро в год (≈295 000−320 000 грн в месяц)

Справка Finance.ua:

  • средняя зарплата чешских работников в течение второго квартала 2025 года повысилась на 7,8% и теперь составляет 49 402 крон (97,3 тыс. грн). Учитывая инфляцию, реальный прирост составил 5,3%;
  • средняя валовая месячная зарплата в Польше во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час. Это примерно 630 грн по текущему курсу. Работник на полной занятости может получать около 2230 евро в месяц, что составляет примерно 109 612 грн брутто.
По материалам:
Finance.ua
