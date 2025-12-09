0 800 307 555
Личные финансы
Стабильная работа и выше доходы: как меняется положение украинцев в Польше
Уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год. 51% довоенных иммигрантов и 24% беженцев хотели остаться в Польше на постоянной основе.
Об этом сообщают аналитики Gremi Personal со ссылкой на результаты нового исследования Народного банка Польши (NBP).

Тенденции на рынке труда

Результаты исследования коррелируют с ситуацией, которую эксперты наблюдали в последние годы. Основным источником доходов украинцев в 2025 году стал заработок в Польше: доля дохода от работы составляет 92% у довоенных иммигрантов и 78% у беженцев.
Показатели занятости также улучшились. Среди беженцев выросла доля людей со стабильной работой, а уровень безработицы снизился. Также украинцы реже соглашаются на неквалифицированные должности. Хотя более трети беженцев (около 36%) все еще работает не по квалификации.

Заработная плата

Средняя зарплата украинцев в Польше, какую бы они ни занимали, растет темпами, сопоставимыми с общей динамикой польской экономики. Самые высокие доходы оставались в областях, где традиционно доминируют мужчины: IT, строительстве и транспорте.
При этом разрыв между зарплатами украинских мужчин и женщин заметно выше, чем в среднем по польскому рынку.

Жилищный вопрос

Один из индикаторов роста самостоятельности украинцев — это также жилищный вопрос. В 2025 году 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи, в основном арендуя (72%) или покупая собственное жилье (9%).
Количество людей, вынужденных проживать в коллективных центрах, уменьшилось, и преимущественно там остаются лица в возрасте от 45 лет.

Языковая адаптация и социальные связи

Интеграции активно способствует уровень языковой адаптации украинских иммигрантов. Как показывает исследование, 63% респондентов заявили о свободном или хорошем владении польским, тогда как только 4% отметили, что не знают языка.
73% опрошенных NBP респондентов отметили, среди их знакомых есть как минимум один поляк (полька), к которому могут обратиться за советом. Среди довоенных мигрантов этот показатель достиг 81%. В то же время опрос подтвердил, что адаптация сложнее всего дается людям старше 60 лет.
Также в банке отметили, что за три года постепенно изменилась семейная структура украинских мигрантов — выросла доля людей, проживающих в Польше с партнерами. Среди беженцев наблюдается уменьшение семей с детьми.
В то же время, NBP фиксирует снижение частоты и объемов денежных переводов в Украину из Польши.
«Среди причин такой тенденции — то, что жизнь в Польше становится дороже, украинцы все больше инвестируют в собственные нужды непосредственно в стране и имеют меньше краткосрочных «планов возвращения», — говорит генеральный директор Gremi Personal.

Планы на будущее

В 2025 году 51% иммигрантов довоенного периода и 24% беженцев хотели остаться в Польше на постоянной основе. В то же время 56% беженцев и 37% довоенных иммигрантов не имеют конкретных планов.
Украинцы с долгосрочными планами на жительство в Польше чаще проживают на западе страны, тогда как в Куявско-Поморском и Силезском воеводствах таких граждан меньше.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
