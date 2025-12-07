В Польше стало больше молодых украинцев с временной защитой Сегодня 16:09 — Мир

В Польше стало больше молодых украинцев с временной защитой

В Польше увеличилось количество украинцев, стремящихся получить временную защиту. В частности, с 26 августа по 10 ноября 49,7 тыс. украинских граждан подали заявки на получение PESEL UKR.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Кто имеет право на статус UKR

Статус UKR в Польше был введен в марте 2022 года для украинцев, спасающихся от войны. Если человек выезжает из страны более 30 дней, он автоматически аннулируется. Однако можно подать заявку повторно по возвращении.

В общей сложности за время действия программы заявки подали более 2 млн. украинцев, а по состоянию на 12 ноября активный статус имели 964,4 тыс. человек.

Влияние разрешения на выезд мужчинам 18−22 лет

В издании отмечают, что за последние два месяца заметно возросла доля мужчин в возрасте 18−65 лет, подавших заявления о легализации пребывания в Польше — с 16,6% до 17,4%. В то же время доля женщин снизилась с 48,3% до 47,7%.

Это связано с тем, что с 28 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право на беспрепятственное пересечение границы.

«Первые данные указывают на значительное увеличение числа мужчин этого возраста, которые приезжают в Польшу», — заявил Цезарий Пшибыль, советник по команде анализа социальных процессов Польского экономического института.

Сколько молодых мужчин выехало в Польшу

Как свидетельствуют данные Главного управления пограничной службы, с 29 августа по 24 ноября в Польшу въехали более 121 тыс. украинцев в возрасте 18−22 лет.

Около 62 тыс. из них остались в Польше или отправились в другие страны ЕС.

В Чехии также фиксируют рост беженцев из Украины

Finance.ua уже писал , что украинских беженцев в Чехии уже почти 400 тыс., что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения. Причем за последние месяцы количество обращающихся за временной защитой украинцев резко возросло.

Число выданных разрешений на временную защиту подскочило более чем вдвое, достигнув рекордного уровня. Как отмечает пресс-секретарь МВД Гана Мала, разрешение беспрепятственно пересекать границу мужчинам до достижения 23-летнего возраста стало причиной наплыва украинцев в Чехию.

