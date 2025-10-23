Какое влияние на экономику имело разрешение на выезд для 18−22-летних — ответ НБУ
Возможный выезд части украинцев 18−22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики. Этот фактор не влияет на кумулятивные цифры занятости.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
По словам Николайчука, НБУ не пересматривал предположения о миграционных тенденциях по сравнению с июльским прогнозом.
«По-прежнему мы ожидаем, что примерно на 200 тысяч человек увеличится количество украинцев за рубежом. Конечно, часть из них — это будут молодые люди в возрасте 18−22 лет, но этот фактор не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и, соответственно, не приведет к существенным негативным эффектам на рынке труда», — отметил он.
Влияние на рабочую силу
По словам заместителя главы НБУ, в Украине около 840 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, из которых работают примерно 300 тысяч.
«Это около 2% от всей рабочей силы. Да, пожалуй, часть из них может уехать за границу. У нас есть определенные факты, имеется информация об этом, в том числе и с результатами опросов в других странах и на пограничных пунктах»,
сказал Николайчук.
Влияние этого фактора ограничено и не влияет существенно на общую экономическую ситуацию.
«Мы по результатам опросов видим, что в отдельных секторах этот фактор весомый, но, если смотреть на всю экономику, то он не отражается на кумулятивных цифрах», — добавил представитель НБУ.
Справка Finance.ua:
- Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
