Инвестиции в ОВГЗ выросли почти на 30% за год

Инвестиции в ОВГЗ выросли почти на 30% за год

Спрос украинцев и бизнеса на государственные облигации продолжает расти. В ноябре 2025 года объем вложений юридических и физических лиц в ОВГЗ был на 29,9% больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В настоящее время граждане Украины держат более 107,4 млрд грн в государственных ценных бумагах, а юридические лица — более 172,3 млрд гривен.

В ноябре Министерство финансов провело 19 аукционов и привлекло 40,3 млрд грн в эквиваленте госбюджета. Из этой суммы 26,4 млрд. грн. обеспечили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 17,1% годовых.

Кроме того, инвесторы приобрели валютные ОВГЗ на 324,2 млн долл. США с доходностью 4% годовых, а также на 6,7 млн евро под 3,22% годовых.

По состоянию на 1 декабря 2025 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,9 трлн гривен. Наибольшую долю удерживают коммерческие банки — 48,4%, далее НБУ — 34,91%.

Доли других инвесторов составляют:

9,03% у юридических лиц,

5,63% - у физических лиц,

1,16% - у страховых компаний,

0,85% - у нерезидентов,

0,02% - у территориальных общин.

По данным Минфина, с начала 2025 года с помощью аукционов ОВГЗ было привлечено около 513,4 млрд грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования бюджета после международной поддержки.

