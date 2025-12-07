Инвестиции в ОВГЗ выросли почти на 30% за год
Спрос украинцев и бизнеса на государственные облигации продолжает расти. В ноябре 2025 года объем вложений юридических и физических лиц в ОВГЗ был на 29,9% больше, чем в ноябре прошлого года.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
В настоящее время граждане Украины держат более 107,4 млрд грн в государственных ценных бумагах, а юридические лица — более 172,3 млрд гривен.
В ноябре Министерство финансов провело 19 аукционов и привлекло 40,3 млрд грн в эквиваленте госбюджета. Из этой суммы 26,4 млрд. грн. обеспечили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 17,1% годовых.
Кроме того, инвесторы приобрели валютные ОВГЗ на 324,2 млн долл. США с доходностью 4% годовых, а также на 6,7 млн евро под 3,22% годовых.
По состоянию на 1 декабря 2025 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,9 трлн гривен. Наибольшую долю удерживают коммерческие банки — 48,4%, далее НБУ — 34,91%.
Доли других инвесторов составляют:
- 9,03% у юридических лиц,
- 5,63% - у физических лиц,
- 1,16% - у страховых компаний,
- 0,85% - у нерезидентов,
- 0,02% - у территориальных общин.
По данным Минфина, с начала 2025 года с помощью аукционов ОВГЗ было привлечено около 513,4 млрд грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования бюджета после международной поддержки.
