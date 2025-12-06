В Минфине рассказали о возможных изменениях в налогообложении ФЛП с 2027 года Сегодня 13:48 — Казна и Политика

Изменения в подходах к налогообложению НДС для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, должны лишить необоснованных преимуществ тех, кто использует ее для агрессивной оптимизации.

Об этом говорится в разъяснении Министерства финансов о возможных изменениях в налогообложении ФЛП.

Когда планируют ввести изменения

Предложенные подходы должны обеспечить условия, когда предприниматели работают по равным для всех правилам, а те, кто использует упрощенную систему для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта», контрабанды и т. п. , не получают необоснованных преимуществ — говорится в сообщении.

Внедрение изменений планируется не ранее 2027 года, что дает достаточно времени для доработки изменений, формирования решения по облегчению администрирования и отчетности, публичного обсуждения и подготовки бизнеса, отметили в министерстве.

Речь идет не об автоматической отмене льгот в регистрации плательщика НДС, а о формировании сбалансированного подхода, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес — объясняет ведомство.

Минфин уверяет, что «открыт к процессу наработки комплексного решения по изменениям в подходах к налогообложению НДС для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения». И консультируется с бизнесом, профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами.

Задача такого комплексного решения — объединить бизнес, ФЛПы, аналитические центры и общество вокруг общей цели: сломать теневые схемы, усилить справедливость налоговой системы и, как результат, обеспечить стабильные ресурсы для обороны и восстановления, не перекладывая основное бремя на плечи потребителя и честного малого предпринимательства — говорится в сообщении.

Для обеспечения устойчивого увеличения поступлений в бюджет правительство в сотрудничестве с Международным валютным фондом определило детенизацию одним из приоритетов новой программы EFF на 2026−2029 годы.

Правительство не планирует повышать базовые ставки налогов, вместо этого фокусируется на детенизации, улучшении администрирования и расширении налоговой базы. Планируемые изменения должны обеспечить более справедливые условия для бизнеса: когда предприниматели с подобными оборотами работают по одинаковым правилам и не конкурируют с теми, кто использует налоговые лазейки — отмечает Минфин.

В разъяснении говорится, что упрощенная система налогообложения создавалась для поддержки малого предпринимательства, но часть недобросовестного бизнеса использует отдельные положения упрощенной системы для уклонения от налогов.

