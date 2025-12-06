Поступления земельного налога выросли более чем на 15%
За 10 месяцев 2025 года поступления платы за землю в местные бюджеты составили 37,7 млрд грн. Это на 15,3%, или на 5 млрд грн, превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Регионы-лидеры по поступлениям земельного налога
Плательщики Днепропетровщины и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года.
В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а столице — 5,3 млрд гривен.
Также среди лидеров:
- Одесщина — 3,3 млрд грн,
- Львовщина — 2,6 млрд гривен.
В Налоговой напомнили, что налог должны платить владельцы земельных участков и землепользователи.
Если у вас в частной собственности есть земля или пользуетесь ею на правах аренды, постоянного пользования — налог касается именно вас.
Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления. Юридические лица платят налог ежемесячно.
