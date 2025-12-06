Поступления земельного налога выросли более чем на 15% Сегодня 07:08 — Казна и Политика

Поступления земельного налога выросли более чем на 15%

За 10 месяцев 2025 года поступления платы за землю в местные бюджеты составили 37,7 млрд грн. Это на 15,3%, или на 5 млрд грн, превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Регионы-лидеры по поступлениям земельного налога

Плательщики Днепропетровщины и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года.

В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а столице — 5,3 млрд гривен.

Также среди лидеров:

Одесщина — 3,3 млрд грн,

Львовщина — 2,6 млрд гривен.

В Налоговой напомнили, что налог должны платить владельцы земельных участков и землепользователи.

Если у вас в частной собственности есть земля или пользуетесь ею на правах аренды, постоянного пользования — налог касается именно вас.

Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления. Юридические лица платят налог ежемесячно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.