0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления земельного налога выросли более чем на 15%

Казна и Политика
11
Поступления земельного налога выросли более чем на 15%
Поступления земельного налога выросли более чем на 15%
За 10 месяцев 2025 года поступления платы за землю в местные бюджеты составили 37,7 млрд грн. Это на 15,3%, или на 5 млрд грн, превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Регионы-лидеры по поступлениям земельного налога

Плательщики Днепропетровщины и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года.
В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а столице — 5,3 млрд гривен.
Также среди лидеров:
  • Одесщина — 3,3 млрд грн,
  • Львовщина — 2,6 млрд гривен.
В Налоговой напомнили, что налог должны платить владельцы земельных участков и землепользователи.
Если у вас в частной собственности есть земля или пользуетесь ею на правах аренды, постоянного пользования — налог касается именно вас.
Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления. Юридические лица платят налог ежемесячно.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems