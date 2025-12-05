К PURL присоединилась уже 21 страна, сумма обязательств превысила $4 миллиарда Сегодня 21:33 — Казна и Политика

К программе PURL уже присоединилась 21 страна с общим объемом обязательств на 4,18 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«На сегодняшний день уже 21 страна принимает участие в PURL — на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов», — отметил глава украинской дипломатии.

Он напомнил, что только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в PURL. Речь идет о пяти новых странах-участницах и восьми дополнительных взносах от государств, которые уже поддерживали программу. Впервые круг участников PURL был расширен за пределы Североатлантического союза благодаря присоединению Австралии и Новой Зеландии.

Сибига поблагодарил каждую из стран-участниц программы за поддержку Украины.

Напомним, правительства Австралии и Новой Зеландии приняли решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму более 70 миллионов долларов США.

Читайте также Украина рассчитывает на $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США по программе PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — начатая США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения и оборудования американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.

Инициатива позволяет координировать взносы таким образом, чтобы финансирование было целевым и быстрым. Вместо разрозненных закупок каждая страна вносит финансовый вклад в общий пакет, используемый США для поставки оружия и необходимого.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.