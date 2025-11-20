Польша до конца года внесет вклад в $100 миллионов в программу PURL — Сикорский Вчера 20:20 — Казна и Политика

Польша до конца этого года выделит 100 млн долларов США на инициативу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL) по закупке американского оружия для Украины.

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Укринформ.

«Я намерен до конца года выделить 100 миллионов долларов из бюджета Министерства иностранных дел на военную помощь Украине по программе PURL, предусматривающей закупку американского оружия», — сообщил Сикорский.

Напомним, в августе Finance.ua писал , что США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Суть механизма состоит в формировании списка оборудования и боеприпасов в соответствии с запросами Украины. Эти запросы согласовываются Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи объявляются на регулярной основе.

Владимир Зеленский ранее заявлял , что Украина рассчитывает, что в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку оружия в США, будет выделяться минимум 1 млрд долларов ежемесячно.

