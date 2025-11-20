0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша до конца года внесет вклад в $100 миллионов в программу PURL — Сикорский

Казна и Политика
119
Польша до конца года внесет вклад в $100 миллионов в программу PURL — Сикорский
Польша до конца года внесет вклад в $100 миллионов в программу PURL — Сикорский
Польша до конца этого года выделит 100 млн долларов США на инициативу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL) по закупке американского оружия для Украины.
Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Укринформ.
«Я намерен до конца года выделить 100 миллионов долларов из бюджета Министерства иностранных дел на военную помощь Украине по программе PURL, предусматривающей закупку американского оружия», — сообщил Сикорский.
Читайте также
Напомним, в августе Finance.ua писал, что США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
Суть механизма состоит в формировании списка оборудования и боеприпасов в соответствии с запросами Украины. Эти запросы согласовываются Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи объявляются на регулярной основе.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает, что в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку оружия в США, будет выделяться минимум 1 млрд долларов ежемесячно.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems