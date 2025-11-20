Правительство перезапускает рынок лотерей впервые за 12 лет
Кабинет Министров принял постановление с новыми правилами для операторов государственных лотерей.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, рынок более 12 лет работал в «серой» зоне, без прозрачной отчетности, надлежащего контроля и уплаты лицензионных платежей. Это приводило к потерям для бюджета и создавало риски злоупотреблений.
Какие изменения вводят
Новые правила предусматривают:
- открытые конкурсы на получение лицензий;
- ежегодные лицензионные платежи свыше 67 млн грн от трех операторов;
- электронную систему учета, позволяющую отслеживать продажи и выплаты выигрышей в режиме реального времени;
- уникальные QR-коды для каждого билета и терминала, чтобы подтвердить легальность оборудования и предотвратить подделки.
Зачем это нужно
Изменения возвращают лотерейный рынок в правовое поле и создают условия для реального контроля над его деятельностью.
Следующим шагом правительство называет обновление Закона «О государственных лотереях», чтобы прекратить монополию, устранить пробелы в регулировании и привлечь международных участников и инвестиции.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине могут появиться государственные розыгрыши фискальных чеков, или так называемые чековые лотереи. Инициатива стремится легализовать розничную торговлю, уменьшить долю теневого бизнеса и увеличить поступления в бюджет.
ГНС уже разработала соответствующий законопроект, описывающий концепцию и порядок проведения таких лотерей.
