Соцвыплаты в 2026 году: возрастают риски их уменьшения

Казна и Политика
218
Экономическая ситуация и высокий дефицит бюджета подвергают сомнению стабильность социальных выплат в Украине в 2026 году.
По предварительным прогнозам, государству придется искать дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить пенсии, помощь малоимущим семьям и другие социальные программы.
Правительство признает, что ключевым фактором является зависимость от международной помощи и кредитов. Если объемы внешнего финансирования уменьшатся, это может привести к задержкам или сокращению социальных выплат.
Аналитики отмечают, что риски усиливаются из-за роста расходов на оборону и восстановление инфраструктуры. В то же время правительство обещает сохранить приоритетность социальных программ, но признает: без поддержки международных партнеров выполнить все обязательства будет сложно.
Напомним, Национальный банк прогнозирует, что за 2025−2026 гг. из Украины выедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это в свою очередь спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев.
По материалам:
Fbc.biz.ua
