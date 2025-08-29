Украинская экономика будет терять до 7,8% ВВП каждый год, если даже часть мигрантов не вернется — Finance.ua

Украинская экономика будет терять до 7,8% ВВП каждый год, если даже часть мигрантов не вернется Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Национальный банк прогнозирует, что за 2025−2026 гг. из Украины выедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это, в свою очередь, спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев.

Об этом пишет Офис миграционной политики со ссылкой на Эспрессо.

«Продолжительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионам. Это будет сдерживать восстановление экономики и стимулировать дальнейшее увеличение зарплат более высокими темпами, чем рост производительности, что будет усиливать инфляционное давление, — говорится в инфляционном отчете НБУ за июль. — Риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно большей длительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. При реализации таких рисков миграционный отток усилится».

В то же время в НБУ отмечают, что страны Европы пытаются удержать работающих украинцев.

Кроме того, значительно возросло количество украинских абитуриентов, поступающих в зарубежные вузы.

Так, по данным вице-президента по вопросам образования Киевской школы экономики Егора Стадного, за последние 15 лет количество украинцев, учащихся в западных университетах (Европы, США, Канады и Австралии), выросло более чем в пять раз: с 21 тыс. человек в 2008/2009 учебном году до 212 тыс. человек. В то же время количество студентов в Украине за это время снизилось более чем на 21%.

Многие украинцы, выехавшие за границу во время войны, столкнулись с тем, что их украинские дипломы требуют подтверждения. Следовательно, они вынуждены устраиваться на низкооплачиваемую работу. Молодой украинец с дипломом европейского университета может найти там хорошо оплачиваемую работу, поэтому труднее будет поощрить вернуться в Украину.

По словам Диляры Мустафаевой, украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется.

«Поэтому одна из главных задач — это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах, поддержке детей и стимулировании бизнеса», — говорит она.

То есть, если бы тысячи украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, могли бы в более безопасных регионах Украины найти жилье, работу и доступ к социальной инфраструктуре, количество украинских беженцев за границу было бы меньше.

Авторы статьи отмечают, что в настоящее время за рубежом находятся около 7 млн ​​украинцев. И каждый день продолжения войны сокращает часть тех, кто может потенциально вернуться. Поэтому сейчас важно создать условия, чтобы люди, живущие в Украине, не выезжали из-за экономических факторов.

«Наша оценка базируется на том, что не вернется 70% украинцев, которые находятся за границей. После окончания военных действий, к сожалению, у нас не будет стремительного экономического взлета. И это повлечет за собой новую волну трудовой миграции из Украины. По нашим оценкам, дополнительная волна может касаться даже 2 млн украинцев. И мы окажемся в ситуации, что Запад будет инвестировать в Украину: к нам будут заходить деньги на инфраструктурные проекты, на восстановление каких-то предприятий, но вопрос — кто физически будет работать? Потому что у нас сокращается количество рабочих рук», — отметил председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

«Когда мы поймем, что нам не хватает тех людей, которые не вернулись, когда мы увидим, что трудовая миграция продолжается, тогда мы должны будем задуматься о привлечении трудовых мигрантов из других стран. Талантливых людей из других стран, которые приедут, здесь будут работать и потенциально в будущем могут стать частью нашей политической нации. И к этому нужно готовиться обществу, бизнесу, властям. Если мы будем выступать за то, чтобы не привлекать в Украину иностранцев, мы окажемся в ситуации, когда нам не будет хватать не только рабочих рук, но и не будет хватать налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг, производимых здесь в Украине», — говорит он.

Напомним, украинцы существенно поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.

