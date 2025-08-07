Нехватка кадров или избыток специалистов: что происходит на рынке труда — Finance.ua
Нехватка кадров или избыток специалистов: что происходит на рынке труда

Рынок труда в Украине остается нестабильным. В ряде сфер фактически отсутствует спрос на специалистов — в частности, речь идет о профессиях, связанных с культурой, туризмом и морским делом. В то же время работодатели продолжают активно искать работников рабочих специальностей и медиков. Самый высокий спрос на водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей.
Сложности с трудоустройством особенно испытывают представители таких профессий, по которым численность искателей работы значительно превышает количество имеющихся вакансий. Для примера — подсобный рабочий, уборщик, почтальон, составитель-упаковщик, помощник воспитателя, экономист, администратор, делопроизводитель, специалист государственной службы, юрист.
Также почти отсутствует спрос на специалистов таких профессий, как: лесничий, капитан, филолог, художник, туризмовед, оператор радиочастотного контроля, референт, счетовод, чабан, живописец, рецептурщик, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, матрос.

Кого больше всего ищут работодатели

Государственный центр занятости сообщает, что больше всего вакансий работодатели подают для:
  • квалифицированных рабочих (водителей, слесарей, комплектовщиков, швей, электриков, электромонтеров);
  • работников сферы услуг (продавцов, администраторов, поваров, бариста, официантов, охранников, торговых представителей, пекарей, мастеров маникюра);
  • профессионалов и специалистов: (бухгалтеров, инженеров, врачей, фармацевтов, механиков, медицинских сестер/братьев, экспедиторов, учителей, технологов, экономистов, программистов);
  • для неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков, кладовщиков, подсобных рабочих).
«Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. К примеру, часто увольняются продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики», — объясняют специалисты.
Кроме того, отмечается, что всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются во всех отраслях экономики. К примеру: водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

Влияние войны на рынок труда

В Государственном центре занятости отмечается, что в результате существенных изменений в экономике страны, миграционных процессов, призыва мужчин и женщин на военную службу, на рынке труда наблюдается дефицит кадров.
В частности, есть проблемы с укомплектованием рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Работодатели сообщают о дефиците кадров на квалифицированных рабочих, в частности по профессиям:
  • электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник;
  • слесарь-электрик;
  • монтер колеи;
  • слесарь аварийно-восстановительных работ;
  • сварщик;
  • электрогазосварщик;
  • автослесарь.
«Также наблюдается значительный дефицит врачей разной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр)», — говорится в ответ на запрос.

