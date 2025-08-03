За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса — Finance.ua
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За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса

Личные финансы
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За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса
За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса
Большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные опроса OLX Работа.
Более чем у 47% респондентов есть постоянная работа, еще 14% работают временно или на фрилансе. В то же время, каждый третий активно ищет новое место, а почти 9% пока не работают и не ищут вакансий.
За какую зарплату готовы работать:
  • до 10 тыс. грн — 4%;
  • 10−20 тыс. грн — 14,6%;
  • 20−30 тыс. грн — 27%;
  • 30−50 тыс. грн — 33%;
  • свыше 50 тыс. грн — 21,4%.
Если учитывать динамику, то у 30% опрошенных финансовые ожидания выросли за последний год, у 46% остались на том же уровне, а 23% снизили планку.

Критерии при выборе работы

Денежное вознаграждение — ключевой фактор при выборе работы для 72% украинцев. Другие важные критерии:
  • гибкий график — 32,1%;
  • стабильность компании — 29,4%;
  • дружный коллектив — 21%;
  • возможность удаленной работы — 15,7%;
  • карьерные перспективы — 11,5%.
Полный рабочий день подходит всего 21,7% опрошенных. Все больше людей предпочитают гибкий график (31,8%) или дистанционный формат (21,3%). Частичная занятость привлекает 19,3%.
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Готовность к переменам

Каждый пятый готов переехать в другой город Украины ради лучшей работы. Треть (33,3%) рассмотрит этот вариант при выгодных условиях. Половина — не готова менять место жительства.
На работу за рубежом настроены только 9,1% опрошенных, еще треть — рассматривает возможность работы за границей в ближайшие 1−2 года. А 57% не планируют уезжать.

Удовлетворенность работой и планы на пенсию

  • Более чем у 47% респондентов есть постоянная работа, еще 14% работают временно или на фрилансе. В то же время, каждый третий активно ищет новое место, а почти 9% пока не работают и не ищут вакансии.
Среди трудоустроенных большинство задействовано в сфере торговли, строительства, производства и логистики. Небольшая часть (4,7%) служит в Силах обороны. Преимущественно работающие — в возрастной группе 31−50 лет.
  • Среди уже работающих только 22% удовлетворены своей текущей занятостью. Более 18% активно меняют профессию, еще 59% готовятся к этому, но еще не определились с новой сферой.
Свои перспективы на рынке труда неопределенными считают 59% опрошенных. Всего 8% испытывают стабильность.
  • Опрос также показал, что треть украинцев стремится уйти на пенсию до 55 лет, а 76% — не позднее 60. Более 75% соглашаются: после 50 найти хорошую работу значительно сложнее.

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  • Несмотря на вызовы, 30% уже проходили онлайн или оффлайн-курсы повышения квалификации, еще 40% планируют учиться. И только у 30% нет таких планов.
По мнению 73,6% опрошенных, именно государство должно создавать больше возможностей для профессионального развития. Только 5,5% считают, что это полностью ответственность самого человека.
По материалам:
Finance.ua
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