За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса Сегодня 14:03 — Личные финансы

За какую зарплату готовы работать украинцы — результаты опроса

Большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные опроса OLX Работа.

Более чем у 47% респондентов есть постоянная работа, еще 14% работают временно или на фрилансе. В то же время, каждый третий активно ищет новое место, а почти 9% пока не работают и не ищут вакансий.

За какую зарплату готовы работать:

до 10 тыс. грн — 4%;

10−20 тыс. грн — 14,6%;

20−30 тыс. грн — 27%;

30−50 тыс. грн — 33%;

свыше 50 тыс. грн — 21,4%.

Если учитывать динамику, то у 30% опрошенных финансовые ожидания выросли за последний год, у 46% остались на том же уровне, а 23% снизили планку.

Критерии при выборе работы

Денежное вознаграждение — ключевой фактор при выборе работы для 72% украинцев. Другие важные критерии:

гибкий график — 32,1%;

стабильность компании — 29,4%;

дружный коллектив — 21%;

возможность удаленной работы — 15,7%;

карьерные перспективы — 11,5%.

Полный рабочий день подходит всего 21,7% опрошенных. Все больше людей предпочитают гибкий график (31,8%) или дистанционный формат (21,3%). Частичная занятость привлекает 19,3%.

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Готовность к переменам

Каждый пятый готов переехать в другой город Украины ради лучшей работы. Треть (33,3%) рассмотрит этот вариант при выгодных условиях. Половина — не готова менять место жительства.

На работу за рубежом настроены только 9,1% опрошенных, еще треть — рассматривает возможность работы за границей в ближайшие 1−2 года. А 57% не планируют уезжать.

Удовлетворенность работой и планы на пенсию

Более чем у 47% респондентов есть постоянная работа, еще 14% работают временно или на фрилансе. В то же время, каждый третий активно ищет новое место, а почти 9% пока не работают и не ищут вакансии.

Среди трудоустроенных большинство задействовано в сфере торговли, строительства, производства и логистики. Небольшая часть (4,7%) служит в Силах обороны. Преимущественно работающие — в возрастной группе 31−50 лет.

Среди уже работающих только 22% удовлетворены своей текущей занятостью. Более 18% активно меняют профессию, еще 59% готовятся к этому, но еще не определились с новой сферой.

Свои перспективы на рынке труда неопределенными считают 59% опрошенных. Всего 8% испытывают стабильность.

Опрос также показал, что треть украинцев стремится уйти на пенсию до 55 лет, а 76% — не позднее 60. Более 75% соглашаются: после 50 найти хорошую работу значительно сложнее.

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Несмотря на вызовы, 30% уже проходили онлайн или оффлайн-курсы повышения квалификации, еще 40% планируют учиться. И только у 30% нет таких планов.

По мнению 73,6% опрошенных, именно государство должно создавать больше возможностей для профессионального развития. Только 5,5% считают, что это полностью ответственность самого человека.

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