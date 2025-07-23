Самые высокие зарплаты в Украине 2025: в каких отраслях платят больше — Finance.ua

Самые высокие зарплаты в Украине 2025: в каких отраслях платят больше Сегодня 08:04 — Личные финансы

Самые высокие зарплаты в Украине 2025: в каких отраслях платят больше

В 2025 году заработные платы в Украине продолжают расти, хотя темпы этого роста имеют свои особенности. По данным Госстата, в первом квартале средняя зарплата выросла на 24,1% и достигла 23,5 тыс. грн.

Схожие тенденции фиксирует и кадровый портал Work.ua: по состоянию на июль средняя зарплата в вакансиях на платформе выросла с 20,5 тыс. до 25 тыс. грн — это прирост на 22%, сообщает РБК-Украина.

Где самые высокие зарплаты

Традиционно лидером по уровню оплаты труда остается сфера информационных технологий и телекоммуникаций. По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в этой отрасли достигла 65,6 тыс. грн — это на 32,6% больше, чем год назад. Однако внутри самой сферы наблюдается спад: количество вакансий снижается, а конкуренция усиливается.

На втором месте — финансовая и страховая деятельность с показателем 50,3 тыс. грн и годовым ростом на 28,6%. Далее следуют профессиональная, научная и техническая сферы — 30,9 тыс. грн (+17,3%), государственное управление и оборона — 28,2 тыс. грн (+20,6%).

Самыми низкооплачиваемыми остаются работники сферы образования: в среднем — 14,3 тыс. грн (+13,1% за год).

Наиболее высокооплачиваемые профессии

Согласно статистике Work.ua за последний месяц, самые высокие зарплаты (кроме управленцев, IT-специалистов и военных) предлагали таким специалистам:

эндодантист — 60 тыс. грн;

риелтор, трейдер, водитель международных перевозок — до 55 тыс. грн;

медиабайер — 50,5 тыс. грн;

ортодонт — 50 тыс. грн;

бизнес-аналитик — 47,5 тыс. грн.

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Рост зарплат в массовых профессиях

В 2025 году значительно выросли оклады и по наиболее массовым вакансиям:

продавец-консультант — +21% (до 20,5 тыс. грн),

менеджер по продажам — +27% (до 35 тыс. грн),

повар — +23% (до 26,5 тыс. грн),

кассир — +21% (до 20 тыс. грн),

водитель — +25% (до 22,5 тыс. грн),

бариста — +21% (до 20,5 тыс. грн).

Кто готов повышать зарплаты

Около 35% украинских компаний заявили о планах по повышению зарплат в 2025 году. Самый высокий процент среди таких отраслей:

сельское хозяйство — 51,7%,

добывающая промышленность — 46,7%,

перерабатывающая промышленность — 44,2%.

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Наименьшая готовность к увеличению окладов зафиксирована в сферах искусства, развлечений и спорта (17%), государственного управления (18,2%) и образования (24%).

Таким образом, несмотря на положительную динамику, рост зарплат в Украине носит неравномерный характер и во многом зависит от отрасли, квалификации работников и общего состояния экономики.

Socportal По материалам:

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