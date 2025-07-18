Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда — Finance.ua

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Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда

Личные финансы
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Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда
Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда
За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали, как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.

2021: стабильность до вторжения

До начала полномасштабной войны на рынке доминировали классические рабочие профессии из категории «синих воротничков».
Больше всего предложений было в сфере розничной торговли (продавцы, с медианной зарплатой 10 000 грн) и строительства (15 000 грн). Водители (17500 грн) и повара (12500 грн) также оставались среди самых востребованных.
Отдельно выделялась и категория работы за границей — с более высокими доходами (28 500 грн).

2022: война и сокращение возможностей

После вторжения рынок труда поменялся. Хотя работа за границей осталась актуальной, количество таких вакансий сократилось вдвое (медианная зарплата — 24 500 грн).
В то же время сохранялся постоянный спрос на водителей (17 500 грн), поваров (11 250 грн), швей и портных (14 000 грн).
Впервые в топ вошли предложения для начинающих студентов (5 150 грн), что отражает адаптацию молодежи к новым условиям.

2023: постепенное восстановление

В 2023 году рынок показывал признаки стабилизации. Зарплаты выросли: продавцы — до 13 000 грн, повара — 15 250 грн, швеи/портные — 17 500 грн.
на на фоне кадровой нехватки возросло количество вакансий для водителей (24 500 грн), грузчиков (13 500 грн) и охранников (12 200 грн).
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2024: кризис кадров и рост оплаты

В 2024 году средний уровень зарплат продолжил расти, особенно в секторах с дефицитом работников.
Чаще всего искали продавцов (16 500 грн), водителей (27 500 грн) и поваров (19 000 грн).
В список популярных добавились разнорабочие (17 000 грн), грузчики (17 100 грн) и уборщицы (10 000 грн).

2025: новые реалии и рекордные зарплаты

В этом году в топовые направления впервые вошла служба в Силах обороны — с высокой медианной зарплатой 70 500 грн. Среди лидеров остаются продавцы (19500 грн), водители (32000 грн) и производственные специалисты (22550 грн). Зарплаты во всех популярных категориях выросли в среднем на 15−20%.
Специалисты отмечают, что, несмотря на сложные обстоятельства, спрос на классические профессии не исчез, а зарплаты постепенно растут. Работодатели все более активно реагируют на вызовы времени, изменяя подход к поиску персонала и адаптируя условия к новой реальности.
Отметим, если рассматривать средние зарплаты за последние 5 лет, то тенденция была следующая:
202112 835 грн
202214 620 грн
202315 436 грн
202418 903 грн
202523460 грн
По состоянию на 1 кв. каждого года (по данным портала Минфин)
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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