Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда — Finance.ua

Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда Сегодня 13:03 — Личные финансы

Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда

За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали, как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.

2021: стабильность до вторжения

До начала полномасштабной войны на рынке доминировали классические рабочие профессии из категории «синих воротничков».

Больше всего предложений было в сфере розничной торговли (продавцы, с медианной зарплатой 10 000 грн) и строительства (15 000 грн). Водители (17500 грн) и повара (12500 грн) также оставались среди самых востребованных.

Отдельно выделялась и категория работы за границей — с более высокими доходами (28 500 грн).

2022: война и сокращение возможностей

После вторжения рынок труда поменялся. Хотя работа за границей осталась актуальной, количество таких вакансий сократилось вдвое (медианная зарплата — 24 500 грн).

В то же время сохранялся постоянный спрос на водителей (17 500 грн), поваров (11 250 грн), швей и портных (14 000 грн).

Впервые в топ вошли предложения для начинающих студентов (5 150 грн), что отражает адаптацию молодежи к новым условиям.

2023: постепенное восстановление

В 2023 году рынок показывал признаки стабилизации. Зарплаты выросли: продавцы — до 13 000 грн, повара — 15 250 грн, швеи/портные — 17 500 грн.

на на фоне кадровой нехватки возросло количество вакансий для водителей (24 500 грн), грузчиков (13 500 грн) и охранников (12 200 грн).

2024: кризис кадров и рост оплаты

В 2024 году средний уровень зарплат продолжил расти, особенно в секторах с дефицитом работников.

Чаще всего искали продавцов (16 500 грн), водителей (27 500 грн) и поваров (19 000 грн).

В список популярных добавились разнорабочие (17 000 грн), грузчики (17 100 грн) и уборщицы (10 000 грн).

2025: новые реалии и рекордные зарплаты

В этом году в топовые направления впервые вошла служба в Силах обороны — с высокой медианной зарплатой 70 500 грн. Среди лидеров остаются продавцы (19500 грн), водители (32000 грн) и производственные специалисты (22550 грн). Зарплаты во всех популярных категориях выросли в среднем на 15−20%.

Специалисты отмечают, что, несмотря на сложные обстоятельства, спрос на классические профессии не исчез, а зарплаты постепенно растут. Работодатели все более активно реагируют на вызовы времени, изменяя подход к поиску персонала и адаптируя условия к новой реальности.

Отметим, если рассматривать средние зарплаты за последние 5 лет, то тенденция была следующая:

2021 12 835 грн 2022 14 620 грн 2023 15 436 грн 2024 18 903 грн 2025 23460 грн

По состоянию на 1 кв. каждого года (по данным портала Минфин)

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