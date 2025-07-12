Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату

Личные финансы
46
Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату
Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату
Показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн. В то же время в прошлом месяце количество кандидатов на рынке труда было самым высоким за два года.
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Кто ищет работу активнее всего

По данным аналитиков, больше всего новых соискателей появилось в Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях.
Читайте также
Они преимущественно искали работу в гостинично-ресторанном бизнесе, туризме, образовании, торговле и обслуживании.
Также возросла доля кандидатов в возрасте до 18 лет — с 3% до 6%. Они обычно подаются на должности продавцов-консультантов, бариста, официантов и т. д.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Как отмечают специалисты, наем несовершеннолетних — это еще один ответ бизнеса на дефицит рабочих рук.
Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату

Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн ежемесячно.
Водители-международники, риелторы и трейдеры имеют одинаковый доход в размере 55 тыс. грн.
Читайте также
Также среди лидеров по уровню оплаты труда были рихтовщики (52 500 грн), медиабайеры (50 500 грн), ортодонты (50 тыс. грн), а также арматурщики и бизнес-аналитики, зарабатывавшие по 47 500 грн в месяц.
В каких отраслях выросли зарплаты:
  • «Строительство, архитектура» — 32 500 грн, +8% к маю;
  • «Страхование» — 28 000 грн, +8%;
  • «Красота, фитнес, спорт» — 26 750 грн, +7%;
  • «Рабочие специальности, производство» — 26 000 грн, +4%;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 25 000 грн, +3%.
Напомним, пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины сообщила, что строителям повышают гарантированную зарплату вдвое.
Читайте также
Гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица. Это повышение означает увеличение минимального оклада с 6995 грн до 12142 грн в месяц.
Как сообщили в НБУ, нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.
Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems