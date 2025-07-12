Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату — Finance.ua

Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату Сегодня 16:05 — Личные финансы

Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату

Показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн. В то же время в прошлом месяце количество кандидатов на рынке труда было самым высоким за два года.

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Кто ищет работу активнее всего

По данным аналитиков, больше всего новых соискателей появилось в Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях.

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Они преимущественно искали работу в гостинично-ресторанном бизнесе, туризме, образовании, торговле и обслуживании.

Также возросла доля кандидатов в возрасте до 18 лет — с 3% до 6%. Они обычно подаются на должности продавцов-консультантов, бариста, официантов и т. д.

Как отмечают специалисты, наем несовершеннолетних — это еще один ответ бизнеса на дефицит рабочих рук.

Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн ежемесячно.

Водители-международники, риелторы и трейдеры имеют одинаковый доход в размере 55 тыс. грн.

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Также среди лидеров по уровню оплаты труда были рихтовщики (52 500 грн), медиабайеры (50 500 грн), ортодонты (50 тыс. грн), а также арматурщики и бизнес-аналитики, зарабатывавшие по 47 500 грн в месяц.

В каких отраслях выросли зарплаты:

«Строительство, архитектура» — 32 500 грн, +8% к маю;

«Страхование» — 28 000 грн, +8%;

«Красота, фитнес, спорт» — 26 750 грн, +7%;

«Рабочие специальности, производство» — 26 000 грн, +4%;

«Культура, музыка, шоу-бизнес» — 25 000 грн, +3%.

Напомним, пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины сообщила , что строителям повышают гарантированную зарплату вдвое.

Гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица. Это повышение означает увеличение минимального оклада с 6995 грн до 12142 грн в месяц.

Как сообщили в НБУ, нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.

Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г.

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