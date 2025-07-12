Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату — Finance.ua

Кому на рынке труда предлагают самую высокую зарплату
Показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн. В то же время в прошлом месяце количество кандидатов на рынке труда было самым высоким за два года.
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Кто ищет работу активнее всего
По данным аналитиков, больше всего новых соискателей появилось в Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях.
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Они преимущественно искали работу в гостинично-ресторанном бизнесе, туризме, образовании, торговле и обслуживании.
Также возросла доля кандидатов в возрасте до 18 лет — с 3% до 6%. Они обычно подаются на должности продавцов-консультантов, бариста, официантов
и т. д.
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Как отмечают специалисты, наем несовершеннолетних — это еще один ответ бизнеса на дефицит рабочих рук.
Кому платят больше всего
Самые высокие зарплаты у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн ежемесячно.
Водители-международники, риелторы и трейдеры имеют одинаковый доход в размере 55 тыс. грн.
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Также среди лидеров по уровню оплаты труда были рихтовщики (52 500 грн), медиабайеры (50 500 грн), ортодонты (50 тыс. грн), а также арматурщики и бизнес-аналитики, зарабатывавшие по 47 500 грн в месяц.
В каких отраслях выросли зарплаты:
- «Строительство, архитектура» — 32 500 грн, +8% к маю;
- «Страхование» — 28 000 грн, +8%;
- «Красота, фитнес, спорт» — 26 750 грн, +7%;
- «Рабочие специальности, производство» — 26 000 грн, +4%;
- «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 25 000 грн, +3%.
Напомним, пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины сообщила, что строителям повышают гарантированную зарплату вдвое.
Гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица. Это повышение означает увеличение минимального оклада с 6995 грн до 12142 грн в месяц.
Как сообщили в НБУ, нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.
Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г.
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