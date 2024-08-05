Отпуск для несовершеннолетних: на что имеют право — Finance.ua
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Отпуск для несовершеннолетних: на что имеют право

Личные финансы
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Работники, не достигшие 18 лет, пользуются правом на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Об этом сообщает Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
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Дополнительные льготы по предоставлению отпусков несовершеннолетним работникам предусмотрены ст. 195 КЗоТ Украины.
Работникам, не достигшим 18 лет, ежегодные отпуска предоставляются в удобное за них время. В первый год работы отпуск полной продолжительности может быть предоставлен по заявлению работника до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии.
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В этой связи при составлении графика предоставления отпусков работодатель в первоочередном порядке учитывает пожелания несовершеннолетних работников.
Если такой работник принят на предприятие после утверждения графика отпусков на текущий год, то время предоставления отпуска за первый рабочий год (с учетом пожелания несовершеннолетнего) устанавливается дополнение графика отпусков. Согласно ч. 5 ст. 80 КЗоТ Украины и ч. 1 ст. 5 ст. 11 Закона об отпусках запрещается предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам в течение рабочего года.
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Справка Finance.ua:

  • Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины от 15 ноября 1996 № 504/96-ВР.
  • Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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