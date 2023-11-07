Отпуск без сохранения зарплаты: когда работодатель обязан его предоставить — Finance.ua

Отпуск без сохранения зарплаты: когда работодатель обязан его предоставить
Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины от 15 ноября 1996 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон № 504). Об этом пишет Кадровик.
Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры):
- матери или отцу, который воспитывает детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющей двух и более детей младше 15 лет или ребенка с инвалидностью, — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
- мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, — продолжительностью до 14 календарных дней;
- матери или другим лицам в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) или если ребенок, которому не установлена инвалидность, болен тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, — не более чем до достижения ребенком, а если ребенку установлена категория «ребенок с инвалидностью подгруппы А» или ребенок, которому не установлена инвалидность, получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи — до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста;
Перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний
и т. д., что дает право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы ребенка, которому не установлена инвалидность, утверждается Кабинетом Министров Украины.
- матери или другому лицу, указанному в части третьей статьи 18 Закона № 504, по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;
- участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;
- лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;
- пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы — продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;
- лицам с инвалидностью I и II групп — продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;
- лицам, вступающим в брак — продолжительностью до 10 календарных дней;
- работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерицы), братьев, сестер — продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и назад; других родных — продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно;
- работникам по уходу за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном стороннем уходе, — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;
- работникам для завершения санаторно-курортного лечения — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении;
- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, — продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;
- работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, — продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного или научного заведения и обратно;
- совместителям — на срок до окончания отпуска по основному месту работы;
- ветеранам труда — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
- работникам, не использовавшим по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получившие за них денежную компенсацию, — продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;
- работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, — продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно. При наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка;
- работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года — продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а членам добровольных формирований гражданской защиты — продолжительностью до 5 календарных дней в год привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты;
Справка Finance.ua:
- Что нужно военному, чтобы уехать за границу во время отпуска?
- По сообщениям Минобороны, решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке. В первую очередь, военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части. Дополнительно в рапорте должны быть указаны:
- даты выезда и возвращения,
- город и адрес пребывания,
- тип транспорта и пункт пропуска, которым будет совершен выезд из Украины.
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Причины отказа в пересечении границы: почему могут не выпустить из Украины
Две наиболее распространенные причины отказа в выезде из Украины для военнослужащих:
- наличие запретов на выезд, в частности: судебных решений или неуплаченных штрафов или алиментов;
- военный получил разрешение на отпуск, но в отпускном билете и приказе не указано разрешение на выезд за границу.
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