Отпуск без сохранения зарплаты: когда работодатель обязан его предоставить — Finance.ua

Отпуск без сохранения зарплаты: когда работодатель обязан его предоставить Сегодня 19:45 — Личные финансы

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины от 15 ноября 1996 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон № 504). Об этом пишет Кадровик.

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры):

матери или отцу, который воспитывает детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющей двух и более детей младше 15 лет или ребенка с инвалидностью, — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, — продолжительностью до 14 календарных дней;

матери или другим лицам в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) или если ребенок, которому не установлена ​​инвалидность, болен тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, — не более чем до достижения ребенком, а если ребенку установлена ​​категория «ребенок с инвалидностью подгруппы А» или ребенок, которому не установлена ​​инвалидность, получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи — до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста;

Перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний и т. д. , что дает право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы ребенка, которому не установлена ​​инвалидность, утверждается Кабинетом Министров Украины.

матери или другому лицу, указанному в части третьей статьи 18 Закона № 504, по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;

участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы — продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;

лицам с инвалидностью I и II групп — продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;

лицам, вступающим в брак — продолжительностью до 10 календарных дней;

работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерицы), братьев, сестер — продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и назад; других родных — продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно;

работникам по уходу за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном стороннем уходе, — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

работникам для завершения санаторно-курортного лечения — продолжительностью, которая определена в медицинском заключении;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, — продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;

работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, — продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного или научного заведения и обратно;

совместителям — на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

ветеранам труда — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

работникам, не использовавшим по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получившие за них денежную компенсацию, — продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;

работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, — продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно. При наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка;

работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года — продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а членам добровольных формирований гражданской защиты — продолжительностью до 5 календарных дней в год привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты;

Справка Finance.ua:

Что нужно военному, чтобы уехать за границу во время отпуска?

По сообщениям Минобороны, решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке. В первую очередь, военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части. Дополнительно в рапорте должны быть указаны:

даты выезда и возвращения,

город и адрес пребывания,

тип транспорта и пункт пропуска, которым будет совершен выезд из Украины.

Причины отказа в пересечении границы: почему могут не выпустить из Украины

Две наиболее распространенные причины отказа в выезде из Украины для военнослужащих:

наличие запретов на выезд, в частности: судебных решений или неуплаченных штрафов или алиментов;

военный получил разрешение на отпуск, но в отпускном билете и приказе не указано разрешение на выезд за границу.

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