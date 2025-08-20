«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах

Личные финансы
36
«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах
«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах
Министерство иностранных дел Украины ввело автоматизированную систему подачи документов для нотариальных действий во всех заграничных посольствах и консульствах.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД „э-Консул“ во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги», — говорится в сообщении.
Читайте также
Граждане могут в любое время:
  • подать онлайн заявление на нотариальное действие;
  • загрузить образец доверенности или нотариального заявления;
  • загрузить все необходимые документы.
Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения.
После онлайн подачи останется только посетить учреждение для получения готового документа.
Читайте также
По статистике, с момента подключения первых учреждений в июле и августе услугой воспользовались уже почти 500 украинцев.
Напомним, по данным Опендатабот, за полгода украинцы использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. За первое полугодие украинцы чаще всего оформляли наследство, а также возрос спрос на отчуждение земли и имущества. В частности:
  • оформление наследства — 495 тысяч бланков. Хотя это на 5% меньше, чем в 2024 году, но почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году;
  • отчуждение земли — 424 тысячи бланков. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2021 года.
  • отчуждение другой недвижимости — 402,7 тысячи бланков. Это на 17% меньше показателей полугодия 2021-го.
В 2024 году граждане Украины задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems