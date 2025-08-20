«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах — Finance.ua

«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах
Министерство иностранных дел Украины ввело автоматизированную систему подачи документов для нотариальных действий во всех заграничных посольствах и консульствах.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД „э-Консул“ во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги», — говорится в сообщении.
Граждане могут в любое время:
- подать онлайн заявление на нотариальное действие;
- загрузить образец доверенности или нотариального заявления;
- загрузить все необходимые документы.
Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения.
После онлайн подачи останется только посетить учреждение для получения готового документа.
По статистике, с момента подключения первых учреждений в июле и августе услугой воспользовались уже почти 500 украинцев.
Напомним, по данным Опендатабот, за полгода украинцы использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. За первое полугодие украинцы чаще всего оформляли наследство, а также возрос спрос на отчуждение земли и имущества. В частности:
- оформление наследства — 495 тысяч бланков. Хотя это на 5% меньше, чем в 2024 году, но почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году;
- отчуждение земли — 424 тысячи бланков. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2021 года.
- отчуждение другой недвижимости — 402,7 тысячи бланков. Это на 17% меньше показателей полугодия 2021-го.
В 2024 году граждане Украины задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.
Поделиться новостью
Также по теме
«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах
В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу
Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: условия, размер и порядок оформления
Бесплатное протезирование ветеранов и ветеранок: как подать заявку
Деньги не задерживаются: 6 финансовых ошибок, мешающих накапливать
Продолжат ли выплату «тысячи Зеленского» — что решило правительство