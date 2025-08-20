«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах — Finance.ua

«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах Сегодня 16:28 — Личные финансы

«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах

Министерство иностранных дел Украины ввело автоматизированную систему подачи документов для нотариальных действий во всех заграничных посольствах и консульствах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД „э-Консул“ во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги», — говорится в сообщении.

Граждане могут в любое время:

подать онлайн заявление на нотариальное действие;

загрузить образец доверенности или нотариального заявления;

загрузить все необходимые документы.

Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения.

После онлайн подачи останется только посетить учреждение для получения готового документа.

По статистике, с момента подключения первых учреждений в июле и августе услугой воспользовались уже почти 500 украинцев.

Напомним, по данным Опендатабот, за полгода украинцы использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. За первое полугодие украинцы чаще всего оформляли наследство, а также возрос спрос на отчуждение земли и имущества. В частности:

оформление наследства — 495 тысяч бланков. Хотя это на 5% меньше, чем в 2024 году, но почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году;

отчуждение земли — 424 тысячи бланков. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2021 года.

отчуждение другой недвижимости — 402,7 тысячи бланков. Это на 17% меньше показателей полугодия 2021-го.

В 2024 году граждане Украины задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

