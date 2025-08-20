В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу — Finance.ua

В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу Сегодня 15:45 — Личные финансы

В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу

В приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как оплатить штраф

Загрузите и откройте Резерв+. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит заявление и отправит постановление. После этого станет доступной уплата штрафа в размере 8500 грн — это 50% от полной суммы. Заплатить нужно в течение 20 дней.

Если не оплатить штраф

Если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.

В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении (40 дней) дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

Что происходит после уплаты штрафа

После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет.

Уплата штрафа закрывает конкретное нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования военного учета.

До конца августа в Резерв+ планируют добавить все другие виды нарушений правил военного учета, за которые можно будет уплатить штраф.

Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Затем добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.

Правительство планирует создать комплексную цифровую систему э-ТЦК, которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн. Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.