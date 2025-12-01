Правительство переформатирует программу «Власна справа» в 2026 году Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Правительство переформатирует программу «Власна справа» в 2026 году

В Украине планируют переформатировать государственную программу «Власна справа». Государство намерено поддерживать бизнесы, демонстрирующие рост, предоставляя им новые гранты без необходимости ждать полного погашения налоговых обязательств.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на форуме «Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность», проходящем при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), передает Delo.ua.

По словам министра, главная цель изменений состоит в преодолении долгосрочных трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, в том числе в приобретении основного оборудования.

Он отметил, что гранты должны быть направлены именно на оборудование, а сырье предприятия смогут докупать самостоятельно.

Поддержка растущего бизнеса

Минэкономики планирует усовершенствовать условия программы, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

По словам Соболева, предприятия, демонстрирующие рост оборота и увеличение количества работников, смогут получать новые гранты без требования ожидать полного погашения налоговых обязательств.

Такой механизм должен усилить бизнес-динамику, ведь государство будет оказывать дополнительную поддержку тем, кто уже показывает успехи.

Переформатирование программы «Власна справа» запланировано на январь-февраль 2026 года.

Напомним, «Власна справа» — это правительственная грантовая программа, которая оказывает безвозвратную финансовую помощь от государства украинцам для создания или расширения собственного бизнеса. Она является частью проекта «єРобота» и направлена ​​на развитие микро- и малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

Ранее Finance.ua со ссылкой на Министерство экономики писал , что Кабинет Министров принял унифицированный формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, которые подают в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

В начале новый подход будет применяться к программе «Власна справа» и программе Гранты для ветеранов и членов их семей, которые администрирует Государственная служба занятости.

Новые требования начнут действовать со дня публикации постановления. В то же время они не будут касаться заявок, поданных до вступления в силу документа.

