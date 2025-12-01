0 800 307 555
ру
Укрзализныця запускает новые поезда в Германию (расписание)

В новом графике движения 2025−2026 годов, благодаря сотрудничеству с польскими и немецкими партнерами, Укрзализныця синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию.
Об этом сообщает компания.
С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей вырастет на 54% — вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17.
Поезд № 51К Киев — Перемышль.
Прибытие в 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемышль — Лейпциг (отправление 07:12). В Лейпциге — большом железнодорожном хабе Саксонии — доступны скоростные поезда по всей Европе.
Поезд № 63/64 Харьков — Перемышль.
Прибытие в Перемышль: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемышль — Прага — Мюнхен (отправление 17:51), это прямой путь в столицу Баварии через Прагу.
Поезд № 31/32 Запорожье — Перемышль.
Прибытие в Перемышль: 08:18. У пассажиров поезда, следующего через Запорожье, Днепр, есть почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль — Берлин (отправление 09:09), что является одним из самых популярных маршрутов в немецкую столицу.
Пересадки в Холме№ 119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками)
Прибытие: 18:08, далее пересадка на поезд № 440 до Устки, который отправляется в 18:18. А в 21:31 пассажирам придется пересесть в Варшаве Центральной 21:31 на поезд Варшава — Берлин — Свиноуйце, чтобы уже в 6:00 утра быть в немецкой столице.
До Берлина также можно добраться ночными поездами EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно. Укрзализныця продолжает расширять международные сообщения и синхронизировать их с рейсами европейских железных дорог.
Напомним, по состоянию на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинцев, получивших временную защиту.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
