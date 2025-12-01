НДС для ФЛП: экономист разъяснил требования МВФ Сегодня 09:13 — Казна и Политика

НДС для ФЛП: экономист разъяснил требования МВФ

Международный валютный фонд и Украина договорились о финансировании на 4 года. Несмотря на относительно скромный объем в $8,1 млрд, программа поможет привлечь более $136 млрд финансирования от других партнеров. Решение должно быть окончательно одобрено Советом директоров фонда. Следующим шагом в рамках договоренностей Украина обязалась пересмотреть упрощенную систему налогообложения и налогообложение посылок до €150.

В комментарии для Радио НВ директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский объяснил логику этих изменений.

Общие финансовые потребности Украины в рамках программы составляют $135 млрд. Из этой суммы $64 млрд на ближайшие два года остаются непокрытыми. Следующий шаг должен быть со стороны ЕС и G7, которые должны принять решение об использовании замороженных российских активов или найти другой инструмент финансирования Украины на этот период.

Что предлагает МВФ по упрощенной системе

МВФ предлагает реформировать упрощенную систему для ФЛП так, чтобы по достижении определенного годового дохода предприниматель был обязан зарегистрироваться плательщиком НДС. Сейчас порог составляет 1 млн грн, но его могут повысить. Упрощенная система перестанет быть полностью упрощенной, поскольку в стране, которая идет по пути вступления в ЕС, не может одновременно быть и НДС, и фактический налог с продаж, существующий в рамках упрощенки.

Проблемы, которые создает упрощенная система

На упрощенной системе ставки значительно ниже. Для третьей группы это 5%, для второй — это фиксированный платеж. Такой подход создает льготный режим, разрывающий цепочки уплаты НДС. За 25 лет существования упрощенки вокруг нее возникло множество схем.

Один из типичных примеров это сеть кафе, где каждое заведение оформлено как отдельный ФЛП. Владелец бизнеса избегает перехода на общую систему, поскольку их поставщики также ФЛП. Они не получают входящего НДС, и переход на общую систему резко повысил бы издержки.

«Только что об этом говорят, начинаются крики: „Ой, вы убиваете малый бизнес“. А когда сравнивают, что высокооплачиваемые айтишники платят 5%, а работники железной дороги с низкими зарплатами до 50%, то защитники статус-кво говорят: „Все же айтишники выедут“, а работники железной дороги не выедут — им некуда. Поэтому будет большая дискуссия и непростое политическое решение», говорит Глеб Вышлинский.

Читайте также Украина в третьем квартале не получила два транша от ЕС и МВФ: Счетная палата назвала причины

МВФ ожидает закрытие законодательных дыр, позволяющих минимизировать поступления в бюджет. В отличие от борьбы с коррупцией на таможне, которая является уголовным правонарушением и не разрешается одной нормой закона, программа предусматривает налогообложение посылок до €150 и налогообложение доходов с цифровых платформ, в частности OLX.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине готовятся к введению НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в рамках новой программы с Международным валютным фондом. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. Кроме того, Кабмин планирует упразднить льготы для посылок из-за границы. Также среди условий есть налогообложение доходов от цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.