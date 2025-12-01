0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На столичные маршруты сегодня вышли новые трамваи и автобусы — Кличко

Казна и Политика
26
На столичные маршруты сегодня вышли новые трамваи и автобусы — Кличко
На столичные маршруты сегодня вышли новые трамваи и автобусы — Кличко
Столица продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. Сегодня на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Два новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы.
Еще два проходят в депо подготовку и техническую проверку перед выходом на линию. Трамваи поставило ООО «ТАТРА-ЮГ» в рамках договоров с КП «Киевпасстранс». Их приобрели на средства города.
До конца этого года Киев получит 8 современных трамваев. Также в столицу прибыла вторая партия — еще 20 новых автобусов от турецкой компании «Anadolu Isuzu».
Читайте также
Они уже вышли на маршруты: № 20, 25, 31, 111, 112 и № 114. В рамках соглашения по Проекту «Городской общественный транспорт Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком в ближайшее время город получит всего 85 таких автобусов (40 уже поступили).

Характеристики

Новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления. В салоне установлено энергосберегающее LED освещение.
Для маломобильных групп населения есть пандус, информационное табло, система оповещения остановок.
Раньше мы писали, что Киевсовет на заседании планирует увеличить помощь Защитникам и Защитницам еще на 1 млрд грн. В общей сложности это уже будет 12 млрд грн с начала 2025 года.
Депутаты рассмотрят вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение касается, в частности, военных, ветеранов и их семей, которые стоят на квартирной очереди в столице.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems