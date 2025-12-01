На столичные маршруты сегодня вышли новые трамваи и автобусы — Кличко
Столица продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. Сегодня на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Два новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы.
Еще два проходят в депо подготовку и техническую проверку перед выходом на линию. Трамваи поставило ООО «ТАТРА-ЮГ» в рамках договоров с КП «Киевпасстранс». Их приобрели на средства города.
До конца этого года Киев получит 8 современных трамваев. Также в столицу прибыла вторая партия — еще 20 новых автобусов от турецкой компании «Anadolu Isuzu».
Они уже вышли на маршруты: № 20, 25, 31, 111, 112 и № 114. В рамках соглашения по Проекту «Городской общественный транспорт Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком в ближайшее время город получит всего 85 таких автобусов (40 уже поступили).
Характеристики
Новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления. В салоне установлено энергосберегающее LED освещение.
Для маломобильных групп населения есть пандус, информационное табло, система оповещения остановок.
Раньше мы писали, что Киевсовет на заседании планирует увеличить помощь Защитникам и Защитницам еще на 1 млрд грн. В общей сложности это уже будет 12 млрд грн с начала 2025 года.
Депутаты рассмотрят вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение касается, в частности, военных, ветеранов и их семей, которые стоят на квартирной очереди в столице.
