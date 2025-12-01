Цифровизация сэкономила государству и украинцам 184 млрд грн — Федоров Сегодня 17:17 — Казна и Политика

На сегодняшний день в Украине более 2,1 млн жилищ подключены к xPON. Покрытие 4G двумя операторами увеличено на 93%. В стране функционирует более 50 тысяч терминалов Starlink. Все базовые станции обеспечены электропитанием с помощью аккумуляторов, а 25% из них также получают питание от генераторов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В министерстве отмечают, что остаются вызовы, связанные с обеспечением связи в период обесточений. Вместе с операторами удалось добиться важных результатов.

Среди них более 2,1 млн жилищ подключены к xPON, увеличение покрытия 4G на 93%, работа более 50 тысяч терминалов Starlink, а также стопроцентное обеспечение базовых станций аккумуляторами и 25% базовых станций генераторами.

Будущие планы развития сетей

Правительство продолжает работать над повышением энергетической устойчивости телеком-инфраструктуры. В планах обеспечения 97% населения стабильным покрытием 4G, расширение доли фиксированных сетей xPON до 60%, а также запуск пилотного проекта 5G.

Отдельное внимание уделяется предоставлению доступа к интернету жителям прифронтовых территорий.

Кабинет Министров принял постановление № 555, которое позволяет местным властям и коммунальным предприятиям официально поддерживать мобильную связь во время обесточений. Благодаря этому постановлению мобильные операторы построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре.

Поддержка оборонных технологий

Украина продолжает развивать сектор оборонных технологий. При содействии платформы Brave1 выдано более 700 грантов на сумму 2,6 млрд грн. На платформе зарегистрировано более 4800 разработок дронов, средств радиоэлектронной борьбы, наземных роботизированных комплексов, ракетных решений и других инноваций.

В этом году грантовую программу обновили. Выдача грантов ускорилась, а уровень бюрократии для компаний снизился. В сотрудничестве с партнерами запускаются совместные программы финансирования оборонных стартапов и создаются новые возможности для украинских компаний на международном рынке.

Развитие цифрового государства

В фокусе Министерства цифровой трансформации остается развитие цифровых государственных сервисов. Планируется расширение услуг для ветеранов, предпринимателей и сферы социальной защиты.

Продолжается работа над важными антикоррупционными проектами, среди которых е-акциз, е-суд и цифровизация игорного бизнеса.

В министерстве напоминают, что цифровизация уже показала эффективность как инструмент противодействия коррупции. За последние 5 лет цифровые услуги позволили сэкономить государству и гражданам 184 млрд грн.

