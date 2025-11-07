0 800 307 555
Киевсовет рассмотрит увеличение помощи Защитникам и Защитницам — Кличко

Казна и Политика
6 ноября Киевсовет на заседании планирует увеличить помощь Защитникам и Защитницам еще на 1 млрд грн. В общей сложности это уже будет 12 млрд грн с начала 2025 года.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Депутаты рассмотрят вопрос о выделении почти 120 млн грн. на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение касается, в частности, военных, ветеранов и их семей, которые пребывают на квартирной очереди в столице.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.
«Сегодня Киевсовет рассмотрит увеличение помощи защитникам. В частности, для защиты столицы от вражеских атак. Напомним, в этом году из городского бюджета на поддержку военных, ветеранов и их семей мы уже направили 11 млрд грн. И надеюсь, все поддержат проект изменений в городскую целевую программу „Защитник Киева“, где предусмотрено увеличение поддержки Сил безопасности и обороны еще на 1 миллиард гривен. Из этих средств, в частности, 900 млн грн пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, осуществляющим противовоздушную оборону Киева. А 100 млн — для добровольческих формирований территориальной общины города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы», — сообщил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что столица выделяет денежные средства. А организацией, осуществлением противовоздушной обороны занимаются специалисты — военные, с которыми столичные власти всегда сотрудничают.
Деньги
