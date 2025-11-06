Как изменили порядок денежного довольствия полицейских, командированных в госорганы
Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 4.11.2015 № 910 «О денежном довольствии полицейских, командированных в государственные органы, учреждения и организации», которые вступают в силу с 1 января 2026 года.
Что изменилось
Согласно новым правилам, должностные оклады полицейских, командированных в государственные органы и учреждения, будут определяться в размерах, установленных для равнозначных должностей в органах Национальной полиции, если оклады в учреждениях, в которые командированы полицейские, отличаются от установленных в полиции.
Список равнозначных должностей для полицейских, которые могут быть замещены в государственных органах и учреждениях, будет утверждать Министерство внутренних дел.
Кого касается
Этот порядок выплаты денежного довольствия касается только полицейских, которые проходят службу и командированы в государственные органы и учреждения, и не являются основанием для увеличения денежного довольствия для перерасчета пенсий.
