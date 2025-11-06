0 800 307 555
Правительство планирует выделить на поддержку «Укрзализныци» около 16 миллиардов гривен
В этом году для стабилизации финансового состояния АО «Укрзализныця» правительство уже выделило 13 млрд грн из резервного фонда. На следующий год в бюджете предусмотрено около 16 млрд грн.
Об этом журналистам рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, комментируя введение новой социальной программы «Укрзализныця 3000», передает Укринформ.
«Правительство дает финансирование Укрзализныци в сложный период. Это средства налогоплательщиков, поэтому граждане должны получить поддержку от УЗ — мы создаем возможность путешествовать по программе УЗ-3000 и заполнить обычно остающиеся свободными места. В то же время нужно понимать, что 16 млрд грн поддержки на следующий год не равно программе в 3000 километров», — сказала Свириденко.
Она добавила, что в этом году госкомпания уже получила 13 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета, в том числе для выплаты заработной платы работникам.

План поддержки и оптимизации УЗ

Правительство также работает над введением системных мер поддержки национального перевозчика для улучшения ситуации с убыточностью пассажирских перевозок. В частности, есть план постепенно перейти на возложение на УЗ обязательств по предоставлению услуг — ПСО.
Сама компания взяла на себя обязательство по оптимизации расходов собственными ресурсами по меньшей мере на 10 млрд грн. Ожидается, что эти и другие меры улучшат ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранят доступность путешествий для всех украинцев.
«Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, как в большинстве европейских странах, поэтому важно, чтобы они действовали максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглый год», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что инициатива УЗ-3000 заработает в декабре, будет действовать в месяцы низкого сезона, ориентировочно, четыре месяца, но детальная механика программы еще разрабатывается. Программа УЗ-3000 разворачивается параллельно старту системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность поездок для всех украинцев.
