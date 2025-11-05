Нужны ли Украине трудовые мигранты: какие проблемы могут быть Сегодня 14:04 — Личные финансы

Нужны ли Украине трудовые мигранты: какие проблемы могут быть

На рынке труда Украины фиксируются дисбалансы. Вчерашние дальнобойщики, строители, связисты ушли в армию, создав множество незаполненных вакансий. Это побуждает работодателей к нестандартным решениям — в частности, переквалификации женщин на специальности, ранее считавшиеся сугубо мужскими.

Об этом говорит первый вице-президент ТППУ Михаил Непран, говорится в статье УНИАН

Он предлагает «не преувеличивать» потери от выезда украинцев за границу. Куда большее влияние на дефицит рабочей силы, по его мнению, оказывает мобилизация.

«Главный фактор для рынка труда сейчас — не то, сколько людей выехало за границу, а то, что у нас армия насчитывает более миллиона человек, согласно официальной статистике», отмечает эксперт.

«Есть женщины-таксисты, женщины-водители автобусов или троллейбусов. Но есть тяжелые или опасные работы, где женщины просто не смогут заменить мужчин», — говорит специалист.

Нужны ли мигранты

Поэтому так актуализировался вопрос привлечения трудовых мигрантов, которые, теоретически, могли бы заместить тех специалистов, которых не хватает на рынке. Тем более, по словам господина Непрана, эта практика не нова в украинской истории.

«Еще в Советском Союзе были работники из стран социалистического содружества, несмотря на закрытый характер экономики. Вьетнамцы работали на наших предприятиях легкой промышленности, корейцы — в сельском хозяйстве и так далее. То есть, это у нас уже было», — считает он.

В чем проблема

Однако и в этой идее не все как по маслу. Специалист отмечает, что квалификация мигрантов является ключевым элементом этого «пазла». И вот здесь и кроется главная проблема — представители каких стран захотят работать в Украине и заполнять «белые пятна» отечественного рынка труда. И «подойдут» ли эти специалисты нам.

Читайте также Самые популярные профессии и зарплаты: обзор рынка труда от OLX Работа

«Кого именно имеют в виду? Традиционно речь о жителях Юго-Восточной Азии: Индия, Пакистан, Бангладеш. С моей точки зрения это ошибочная позиция, которая не решит проблему трудовых ресурсов, — говорит представитель Торгово-промышленной палаты Украины. — Поскольку, учитывая состояние нашей промышленности и экономики, нам нужна не столь низко квалифицированная (или вообще неквалифицированная) рабочая сила, как специалисты хотя бы уровня технического колледжа. Потребность в работниках низкой квалификации — это незначительный процент.

«Председатель Строительного альянса мне называл потребность в 200−300 тысяч только строителей, на замену мобилизованных. Они смотрели не в сторону Юго-Восточной Азии, а на постсоветское пространство и в сторону Балкан, — продолжает он. — Это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, у которых сейчас есть проблемы с трудоустройством в рф, но которые ментально нам ближе. А также страны бывшей Югославии. Они смогут адаптироваться к нашим условиям и ассимилироваться. А во вторую очередь в строительном альянсе смотрели, чтобы у этих людей была квалификация специалиста».

В сельском хозяйстве и других отраслях ситуация похожая, отмечает Непран.

«Из трактористов и комбайнеров выходят лучшие танкисты, потому что там нужно иметь соответствующие навыки специалиста, чтобы справиться с такой техникой. Поэтому таких работников мобилизуют чаще всего. Смогут ли иностранцы заменить украинских трактористов и комбайнеров? Я очень скептичный по этому поводу», — считает он, хотя и признает, что «иностранные кадры нам нужны».

Прогнозы

Специалист по экономике отмечает, что главное в этой истории начнется после завершения войны, ведь для того, чтобы привлечь мигрантов из желаемых нам стран и поощрить украинцев вернуться из-за границы, мы должны будем обеспечить для них достойные условия. На уровне не хуже, чем в текущих странах их пребывания. В противном случае эти люди просто не захотят работать в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.