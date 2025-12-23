Уже почти 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку» — детали Сегодня 10:23 — Личные финансы

Уже почти 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку» — детали

В рамках программы «Зимняя поддержка», которую внедряет Правительство по инициативе Президента Украины, 1 000 грн помощи получили 13,7 млн ​​украинцев, из них 658 тысяч — в течение последней недели.

Это те, кто подал заявки через приложение Дія, в том числе и на детей. На сегодня профинансированы все заявки до 17 декабря включительно.

В то же время, продолжаются выплаты через Укрпочту — средства постепенно поступают по заявкам, поданным в течение 15−30 ноября.

Прием заявок завершается 24 декабря 2025 года — оформить пособие можно онлайн через Дія или письменно в ближайшем отделении Укрпочты, таких точек по всей Украине насчитывается более 26 тысяч. На сегодняшний день уже 17,7 млн ​​украинцев подали заявки — через Дія 14 млн, а через Укрпочту 1,7 млн.

Еще для почти 2 млн раньше выплата была сформирована автоматически — это получатели пенсий или социальных выплат через Укрпочту.

Пособие 1000 грн можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, товары украинского производства — лекарства, книги, продукты питания, а также на благотворительность. В настоящее время украинцы рассчитались картой «Национальный кешбэк» на общую сумму более 7 млрд грн. Самые популярные расходы — коммунальные услуги, лекарства и продовольственные товары.

Потратить средства через карту «Национальный кешбэк» можно до 30 июня 2026 года. То украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.

питания, насчитывает 10: Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим 23 » и «Сими». Всего — 1 780 магазинов, также можно делать покупки онлайн на маркетплейсе MAUDAU. Список торговых сетей, где можно потратить средства на продуктыВсего — 1 780 магазинов, также можно делать покупки онлайн на маркетплейсе MAUDAU.

Напомним, что в рамках «Зимней поддержки» более 414 тысяч украинцев подали заявления на получение дополнительных 6500 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.