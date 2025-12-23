85% украинцев планируют оставаться в стране: продолжают работать или искать новую работу Сегодня 16:00 — Личные финансы

85% украинцев планируют оставаться в стране: продолжают работать или искать новую работу

Результаты исследования демонстрируют важный сигнал для экономики: несмотря на военные риски и турбулентность рынка труда, значительная доля украинцев (85%) планируют оставаться в стране, продолжая работать на нынешнем месте или искать новое. Это говорит о возвращении рабочей активности в центральных и западных регионах.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.

Еще 3,6% респондентов заявили о намерении открыть свой бизнес в 2025 году.

В то же время 5% опрошенных планируют уехать за границу и не возвращаться. Следовательно, можно увидеть стабильный, но не критический уровень потенциальной эмиграции.

Ключевыми драйверами решений о выезде являются мобилизационные риски, длительное проживание в ЕС во время войны и желание более стабильной экономической среды.

Украинцы также очертили ожидания государственной политики после завершения войны. 23% считают приоритетным введение программ возвращения граждан.

Среди других важных мер поддержки от государства:

Возможности обучения от государства — 22%. Это соответствует тренду на reskilling и потребности в обновлении компетенций.

Это соответствует тренду на reskilling и потребности в обновлении компетенций. Помощь в поиске работы — 20,5% опрошенных ожидают от государства более активных сервисов и программ занятости.

опрошенных ожидают от государства более активных сервисов и программ занятости. Экономическое бронирование — 19,5%, что в 2025 г. остается одним из ключевых запросов бизнеса. Компании отмечают, что сохранение ключевых работников критически важно для стабильной работы предприятий.

Следовательно, украинцы в целом ориентированы на работу в стране и готовы участвовать в ее восстановлении. В то же время, ожидания от государства становятся более структурированными: граждане нуждаются в возможностях обучения, гарантиях трудоустройства и механизмах защиты рабочих мест.

