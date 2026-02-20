Перевозка золота и драгоценностей через границу: какие проблемы могут быть (советы экспертов) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Перевозка золота и драгоценностей через границу: какие проблемы могут быть (советы экспертов)

Правила перемещения драгоценностей через таможню, в первую очередь, зависят от их статуса (личные вещи или товар), а также от общих валютных ограничений. Среди лимитов следует отметить: общий для наличных денег, для банковских металлов в 10 тыс. евро.

В Украине список драгоценных металлов определен в ст. 1 ЗУ № 637/97-ВР. Согласно ему, к драгоценным металлам относятся:

золото;

серебро;

платина и металлы платиновой группы — палладий, родий, иридий, осмий и рутений (все в любом виде и состоянии);

ювелирные и бытовые изделия; части изделий;

лом драгоценных металлов.

Finance.ua пообщался с Анной Гнездовской, к.ю.н., управляющим партнером АО «Юрис Феррум», адвокатом по таможенному праву, а также с юристом сети юридических компаний «Центр правовой помощи Сокуренко» Алексеем Сокуренко. Мы спросили, из-за чего возникает больше всего вопросов по этому поводу.

Для таможни ключевым является вес и состав драгоценного металла, а не его форма. То есть, не имеет значения, кольцо это, кулон, слиток или лом.

К проблемам при пересечении границы с драгоценностями чаще всего приводят:

несоблюдение правил декларирования, в частности, когда люди не знают о необходимости предоставлять документы с подтверждением происхождения груза, заявляя некорректную его стоимость;

в частности, когда люди не знают о необходимости предоставлять документы с подтверждением происхождения груза, заявляя некорректную его стоимость; неопределенность таможенных лимитов . Непонимание того, что именно относится к определениям «банковские металлы» и «ювелирные изделия», может стать причиной задержек на таможне или лишних сборов;

. Непонимание того, что именно относится к определениям «банковские металлы» и «ювелирные изделия», может стать причиной задержек на таможне или лишних сборов; отсутствие положенной документации . Ненадлежаще оформленные или, в общем, отсутствующие доказательства стоимости могут повлечь за собой проблемы с таможенными органами;

. Ненадлежаще оформленные или, в общем, отсутствующие доказательства стоимости могут повлечь за собой проблемы с таможенными органами; безопасность груза. Перевозка драгоценностей сопровождается рисками краж, потерь из-за неправильной упаковки, повреждения или несанкционированного доступа.

Когда нужна декларация

На большую сумму письменная декларация обязательна. Кроме этого, нужно иметь документы в подтверждение снятия наличных денег (действуют 90 дней) или приобретение банковских металлов (на сумму превышения более 10 тыс. евро).

Банковскими металлами (в понимании НБУ) являются слитки и порошки высокой пробы (золото, серебро, платина, палладий). И предел 10 тыс. евро общий. То есть, распространяется на наличные деньги + банковские металлы + ценные бумаги вместе.

До 500 г ювелирных изделий (кольца, серьги, цепочки) считаются личными вещами и не требуют оформления как товара.

Инвестиционные монеты и слитки всегда декларируются! Они:

Не входят в перечень личных вещей (ст. 374 ТКУ). Являются валютными ценностями (ст. 1 ЗУ «О валюте и валютных операциях» Положения НБУ № 5).

Какие нужны документы

Перемещение драгоценных металлов через таможенную границу регулируется ТКУ, ЗУ 637/97-ВР «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней» и Положением НБУ № 5 от 02.01.2019 о трансграничном перемещении драгметаллов лицо должно иметь документы, которые подтверждают:

Происхождение драгоценного металла (чек, инвойс, справка, сертификат, договор купли и т. д. ). Стоимость предмета (банковская выписка с подтверждением платежа, документ о покупке у банка или у дилера). Состав и пробу драгоценного металла (или экспертный документ или сертификат от производителя, дилера, паспорт слитка). Не помешают заключение пробирной службы, оценка эксперта (например, если монета коллекционная или уникальная), техпаспорт или сертификат подлинности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.